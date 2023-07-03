هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

أعطت جماهير النادي الأهلي اليوم درسا مهما لكافة اللاعبين، بأن النادي العريق لا يقف أبدا على لاعب، ولا يجوز لأي لاعب رفض اللعب لنادي القرن، ووجهت جماهير النادي الأهلي رسائل ناريه خلال مواجهة فيوتشر بالدوري المصري، أبرزها كانت ضد إمام عاشور، ورسالة خاصة لإدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

جماهير الأهلي تهتف ضد إمام عاشور

وهتفت جماهير الأهلي في مواجهة فيوتشر: “صالح سليم مش ناسيينه.. إمام عاشور مش عايزينه"، في إشارة إلى اقتراب المارد الأحمر من التوصل لاتفاق بالتعاقد مع إمام عاشور من فريق ميتيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جات هتافات الجماهير للرد على الأنباء الواردة بشأن وجود مفاوضات بين الأهلي ولاعب الزمالك السابق، الذي لم تنس الجماهير له ما فعله في السابق، رغم تقديمه اعتذارات في أكثر من مناسبة، إلا أن هذه الإعتذارات لم تتقبلها جماهير النادي الأهلي.

رسالة واضحة

بعثت جماهير المارد الأحمر، رسالة واضحة وصريحة للإدارة في حال التفكير في إستقطاب اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل التلويح بوصول سعره الى 50 مليون جنيه.

وهتف اللاعب في وقت سابق عندما كان لاعبَا في نادي الزمالك ضد رمز من رموز النادي الأهلي صالح سليم بألفاظ مسيئة، وكرر فعله مرة أخري عندما ضرب كابتن النادي الأهلي وليد سليمان في المباراة التي جمعتهم في الإمارات.

هل يدار مجلس إدارة الأهلي بالهتاف؟

انطلق خلال الدقائق الماضية، سؤال مهم حول مدى نجاح الضغط على إدارة النادي الأهلي، ففي حالة اقتناع المدير الفني بإمكانيات اللاعب، ورغبة مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكرة في استقطاب اللاعب، هل يتوقف كل ذلك بسبب هتاف الجماهير.

«المدرجات لا تحكم النادي الأهلي».. مقولة أطلقها صالح سليم بعد أي نقد كان يحدث من جماهير النادي الأهلي، وهو ما يوضح استمرار مجلس إدارة النادي الأهلي في التفاوض مع إمام عاشور، ولها أسباب في ذلك، منها موافقة المدير الفني والرغبة في تعويض غياب حمدي فتحي، وأن اللاعب إعتذر في وقت سابق عن أفعاله.

الزمالك المستفيد الأكبر من هتاف جماهير الأهلي

بعد هتاف جماهير الأهلي، لابد من استغلال مجلس إدارة نادي الزمالك حالة التوتر التي ستحدث بين مجلس ادارة الأهلي وجماهيره، وإتمام التفاوض مع إمام عاشور في ظل عدم رغبة جماهير الشياطين الحُمر من تمثيل اللاعب لناديها.

بيراميدز على طريقة صفقة رمضان صبحي

انتشرت بعض الأخبار عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع إمام عاشور، وجس نبض اللاعب من الانضمام لصفوف الفريق، لكن اللاعب لم يغلق الباب، وطالب ببعض الوقت لتفكير في عرض بيراميدز.

ويضغط بيراميدز علي اللاعب بحصوله علي أعلي عقد في الفريق، إضافة لبعض الإمتيازات الأخري، مثلما حدث مع رمضان صبحي من قبل.