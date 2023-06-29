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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

صدى البلد

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه سقوط عجل من أعلى سطح منزل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، هربا من التضحية به خلال عبد الأضحى المبارك.

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سقوط عجل من الدور الرابع

تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيه عجل، قرر القفز من الدور الرابع، هربا من سكينة الجزار.

ونشر مصور مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، لحظة توثيق هروب العجل من أعلى سطح المنزل حتى سقوطه أرضا وهو مكبل، أمام المارة في الشارع أسفل السطح الذي سقط منه العجل.

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انتشار واسع وتعاطف 

نال مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعطاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين قيام مصور المقطع بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التدخل والمساهمة من أجل إنقاذ العجل من الموت المحقق.

ووثق مقطع الفيديو المتداول لحظات محاولات العجل القفز من أعلى سطح المنزل وسقوطه من الطابق الرابع، وهو مقيد بالحبال، حيث فضّل العجل الانتحار هربًا من الذبح في العيد، ليسقط في منتصف الشارع، أمام المارة، ما أسفر عن نفوقه في الحال، تاركًا خلفه حزناً شديدًا بين أصحابه.

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المصير المحتوم 

غرد عدد من مستخدمي مواقعالتواصل الاجتماعي، مؤكدين بأن صاحب العجل استطاع أن يذبحه قبل نفوق العجل، وتوزيع لحومه والتضحية به على المواطنين بالمنطقة.

وهاجمت العديد من التعليقات صوت أحد الأشخاص بالمقطع، وهو يتعامل مع الموقف بسخرية ما أثار استهجان الكثيرين.

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أكبر عجل في مصر

أثار عجل بسوق المواشي بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لكبر حجمه الذي يزن نحو طن و500 كيلوجرام، وثمنه يصل إلى نحو 200 ألف جنيه، وعمره ثلاث سنوات.

والتفت العديد من رواد سوق المواشي بمدينة دمنهور حول العجل، والتقطوا معاه الصور التذكارية والصور السيلفي، كونه أكبر عجل في مصر خلال عيد الأضحى المبارك، ونال إعجاب الكثير من رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

العجل يزن طنا و500 كيلوجرام، ويأكل أعلافا يوميا بقيمة 500 جنيه، وبصحة جيدة جدا، قائلا: رأس العجل لوحدها فيها حوالي 100 كيلو، واللحم الصافي منه بعد ذبحه سيكون نحو 800 كيلو.

حالة من الحزن جدل كبير عجل البحيرة هربا من الجزار سقوط عجل

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ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

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