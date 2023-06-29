خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

أبدت جماهير ليفربول قلقها، بعد ظهور نجم فريقها محمد صلاح في إجازته الأخيرة، وهو يؤدي أحد التدريبات داخل الصالة الرياضية، حيث وجهت الصحف العالمية اهتمامها نحو هذا التدريب الذي أثار الجدل فور نشر الفرعون المصري له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

تفاصيل مشهد أثار القلق في صالة الجيم

نقلت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» تصريحات لمدربة «بيلاتس» المعتمدة، لورا بوتشيني، وهو التدريب الذي ظهر صلاح وهو يؤديه داخل صالة «الجيم».

وأكدت الصحيفة أن التدريبات ليست سهلة، وتندرج تحت بند التدريبات متوسطة الصعوبة، ويتطلب التحكم والتوازن كشرطين أساسيين.

قلق جماهير ليفربول على إصابة الملك المصري

كشفت لورا بوتشيني، عن فوائد التدريب الكثيرة، مثل السيطرة والتركيز وتنشيط العضلات، فضلا عن أنه تدريب ممتاز للتوازن وتثبيت الحوض، مؤكدة أن محمد صلاح تفوق في هذا التدريب، وأداه بشكل لا تشوبه شائبة.

وشهد المقطع المصور لتدريب محمد صلاح، تعليقات من جانب جماهير ليفربول، تبدي خلالها تخوفها من تعرض اللاعب للإصابة قبل بداية الموسم الجديد.

ما هو نظام بيلاتس؟

تعد رياضة بيلاتس نظام لياقة بدنية طُور في أوائل القرن الماضي في ألمانيا على يد جوزيف بيلاتس.

وسمى بيلاتس طريقته بالكنترولوجيا (Contrology) أي علم السيطرة، لأنه يعتقد أن أسلوبه يستخدم العقل في السيطرة على العضلات.

ويستعد صلاح لبداية مرحلة التحضيرات مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يستهل فريق المدرب يورجن كلوب استعداداته في 19 يوليو المقبل.