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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصوات نسائية ضاحكة .. أغنيات تشعرك بالبهجة في العيد

صدى البلد

مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تستعد البيوت المصرية، وتبدأ الأمهات طقوسها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، الاستعداد للذبح وعمل صواني الفتة.. الأطفال يجهزون ملابسهم الجديدة.. يفرحون بها ويأخذونها وفي أحضانهم للاستعداد صباحًا لصلاة العيد فرحين مهللين بقدوم العيد.. مع هذه الطقوس الجميلة يأتيك صوت صفاء أبو السعود ونور الهدى بأغنيتين مبهجتين العيد فرحة وهل هلال العيد.

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اغنية العيد فرحة لصفاء ابو السعود

اشتهرت الفنانة صفاء أبو السعود بالأعمال الفنية الخفيفة المرحة، فقد نجحت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أكثر من عمل، وبالتالي عندما قررت ادارة المنوعات عمل اغنية للأطفال بمناسبة الاحتفال بقدوم العيد لتنمية الحس الديني والروحاني لديهم، استعانت بالفنانة صفاء أبو السعود التي كان لها تاريخ في أغاني الأطفال.

اجتمعت ورشة العمل لخروج هذه الاغنية للنور، حيث قام بكتابة الاغنية الشاعر عبد الوهاب محمد، ولحنها الملحن جمال سلامة، ليقوم المخرج مجدي ابو عميرة بتصويرها للتليفزيون المصري، مستعينا بمجموعة مختلفة من الاطفال قاموا بمشاركة الفنانة في الغناء وسط الحدائق والمتنزهات، لتصبح تلك الاغنية من أهم الأغاني التي نشرت البهجة والفرحة في نفوس الأطفال والكبار، حيث عمقت الاحساس بقدوم العيد، لتنشر البهجة في كل مكان.

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اغنية هل هلال العيد سبب شهرة نور الهدى

جاءت من بلدتها لبنان عندما سمعها الفنان يوسف وهبي وهي تغني اغاني ام كلثوم، واعجب بها وبصوتها ذو (البحة) المميزة فطلب منها ان تحضر الي القاهرة حتي تستطيع ان تكشف النقاب عن صوتا شجيا مميزا.

وبالفعل حضرت الفنانة نور الهدى الى القاهرة، حيث كشفت عن موهبة منفردة قادتها تلك الموهبة لان تقفت امام كبار الفنانين والمحلنين .

شاركت العديد من النجوم في اعمال فنية اشتهرت ونالت شهرة واسع، الى ان جاء لقائها الاهم مع الفنان فريد الأطرش الذي لحن لها أغنية (هل هلال العيد) من كلمات الشاعر بيرم التونسي، لتغدو من اهم الاعمال الفنية التي غنت في الاحتفال بالعيد، ويبدأ ربات البيوت في تسجيلها وإذاعتها في المنازل لنشر البهجة علي اسرهم وتقوية الجو الروحاني بهذه المناسبة الدينية الاسلامية، لتتضاعف شهرة نور الهدى.

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