الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

وضع البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه في أزمة جديدة، حيث بات النجم البرازيلي، أول المغادرين عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الاعتماد عليه، ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح اللاعب مزيد من الفرص.

الأهلي في مأزق بسبب سافيو

يناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي برونو سافيو، إمكانية الرحيل عن القلعة الحمراء وفسخ عقده بالتراضي خلال الفترة المقبلة.

ووضع اللاعب ناديه في أزمة جديدة، بسبب قيمة راتبه، إضافة إلى رغبة نادي بوليفار البوليفي استعادته بسعر أقل من قيمته.

شوبير يوضح موقف سافيو

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن موقف المحترف البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب القلعة الحمراء داخل صفوف الفريق.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت اف ام: “الأهلي يحاول بحث امكانية عودة المحترف البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف فريق بوليفار البوليفي، حيث لديهم رغبة بالفعل في عودته من جديد، برونو سافيو تم التعاقد معه من صفوف بوليفار في بداية الموسم، وذلك مقابل مليون و500 ألف دولار”.

وأضاف شوبير: “المحترف البرازيلي يحصل على عقد في النادي الأهلي، وذلك بقيمة 800 ألف دولار، وهذا أمر ضخم للغاية، والنادي الأهلي يحاول توفير عروض لصانع ألعابه، أو امكانية عودته إلى صفوف فريق بوليفار، حيث لدى إدارة الفريق البوليفي رغبة في الحصول على خدماته، لكن الأهلي لن يجد نادي يدفع له الـ800 الف دولار، وهو ما يجعل اللاعب لديه رغبة في استكمال قيمة عقده”.

سافيو متمسك بمستحقاته

يتمسك البرازيلي برونو سافيو لاعب الاهلي بالحصول على كامل مستحقاته المالية كاملة حال رحيله عن القلعة الحمراءن حيث قالت مصادر مقربة من اللاعب إنه طلب الحصول على عقده كامل حال فك الارتباط مع القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.