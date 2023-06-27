قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

"عيد اللحمة".. جملة يطلقها الأطفال على عيد الأضحى المبارك، الذي يهل بالخير والبركات، ولأنه عيد اللحوم والاضاحي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودها الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية، دون تحديد حد أقصى للكميات، خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخراً إلى المنافذ.

تأمين مخزون استراتيجي من اللحوم والماشية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم، عبر استيراد رؤوس الماشية من أكثر من دولة، لزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.

ضخ اللحوم بأسعار مناسبة

من جهته قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه يتم حاليا زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا، بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي، وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد، و130 جنيها للهندي.

وأوضح أنه يتم توفير الخراف بسعر 170 لكيلو القائم وبـ 250 للمبرد، والدواجن 85 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه تم تنويع المناشئ من السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا.

ولفت إلى أن استمرار ضخ اللحوم بمنافذ الوزارة ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية، التي تراوحت من 250 و280 جنيها، بدلا من 350 جنيها.

تراجع أسعار اللحوم البلدي

وأكد العميد محمود السعدني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن الماشية واللحوم التي تورد إلى مجزر البساتين تخضع إلى 5 مراحل من الكشف الطبي والبيطري.

وأضاف أن طرح وزارة التموين والتجارة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة، ساهم في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية بنسبة تتراوح من 30 الى 40 %، مشيراً الى أنه يتم كذلك توفير 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا داخل ثلاجات مجزر البساتين، علاوة على ذلك 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيه.

اما عن منافذ وزارة الزراعة، جاء سعر الكيلو اللحمة البلدية 260 جنيه للحم المسكاري، 280 جنيه للحم الضاني، 200 جنيه للحم بالعظم، 220 جنيه اللحم المفروم، 200 جنيه البورجر، 200 جنيه الكفته، 200 جنيه السجق.