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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

صدى البلد

حسن الخاتمة جمعت بين وفاة الحجاج المصريين، حيث كشفت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، عن وفاة 13 من الحجاج المصريين من محافظات مختلفة، خلال الساعات الماضية بين يومي وقفة عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى، وذلك أثناء تأدية مناسك فريضة الحج لهذا العام.

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الحجاج المصريون المتوفون

الحالة الأولى: المهندس فرج سيد فرج الذي عمل سابقًا رئيسًا لـ قسم الإشغالات في مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية والذى توفى على جبل عرفات.

الحالة الثانية: صباح إبراهيم عبدالسلام عكاشة، من محافظة الشرقية وتوفت عن عمر يناهز ال 61 عام وتوفيت ساجدة حيث اعتقد الجميع انها تصلى.

الحالة الثالثة: منى السيد أحمد القبابي، من قرية الصوفية التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

الحالة الرابعة: آمال إسماعيل مشرفة التمريض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية حيث تبلغ من العمر 57 عامًا.

الحالة الخامسة: أحمد السيد حمودة، رئيس قسم التفتيش المالي في رئاسة مركز ومدينة كفر صقر في محافظة الشرقية.

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الحالة السادسة: عبدالرحمن كريم الليثي، محافظة أسيوط، وتوفى على جبل عرفات
الحالة السابعة: فاروق القزاز، من قرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية ويعمل تاجر ومشهود له بالسمعة الحسنة والقبول من الجميع وأعلن ابن عمه عبر الفيسبوك عن خبر وفاته.

الحالة الثامنة: مرضى مساعد ابوحوا العزومي.

الحالة التاسعة: الحاجة راجية حسني من محافظة الإسكندرية البالغة من العمر 52 عامًا لفظت أنفاسها الأخيرة بعد تغيبها واستغاثة ابنها للعثور عليها بعد فقدانها أثناء أداء مناسك الحج.

الحالة العاشرة: الحاجه مني عبد الرحيم.

الحالة الحادية عشر: الحاجه اعتماد حامد عبده الشافعى من البصارطة محافظة دمياط، وتوفيت أثناء رمي الجمرات

الحالة الثانية عشر: الحاج بلال خلف.

الحالة الثالثة عشر: جمال عمارة من محافظة المنوفية، نتيجة إصابته بمرض الكبد، على إثرها أصيب بإعياء شديد داخل السكن وتوفى بعد نقله إلى المستشفى ودفن فى مكان بين الكعبة وجبل عرفات.

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مكان دفن الجثامين

كما أنه من المقرر أن يدفن جميع الحجاج المصريين الذين توفوا أثناء مناسك الحج فى أطهر بقاع الأرض بالبقيع.
كما كثفت لجان بعثة الحج السياحي من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة، وذلك للاطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كل الخدمات، وكشفت البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان عن اجراء جلسات توعية داخل مخيمات المصريين.

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