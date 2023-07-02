عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

صدى البلد

أثار المطرب أحمد سعد حالة من الغضب بين الأشقاء التوانسة، بعد مشادة كلامية حادة اندلعت بينه وبين منظمة مهرجان بنزرت في تونس، ليطلب منها سعد الصمت، لتشتعل أزمة كبرى عكرت صفو نجاح  مشاركته في المهرجان.

txt

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

txt

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

أزمة بين أحمد سعد وصحفيين توانسة

شارك المطرب أحمد سعد بحفل جماهيري ناجح على مسرح "الهواء الطلق" على هامش مهرجان بنزرت، رافضًا دون حضور المؤتمر الصحفي عقب الحفل، موضحا أنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.

وقال سعد موجها حديثه للصحفيين: "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احترامًا وتقديرًا وحبًا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".

txt

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

txt

أبو التفانين.. القصة الكاملة لتعليق جزار لحوم العيد على أعمدة المونوريل

كلمة أسكتي أشعلت فتيل الأزمة

وتابع سعد لوسائل الاعلام: "لكن وجودكم عشان تاخدوا مني كلمة ده شيء يسعد قلبي إني أكون موجود وسط الإعلام اللي أنا بحبه أصلا، لما مشيت من الحفلة مش عشان خاطر أنا مش عايز أعمل معاكم أحاديث".

إلا أن سيدة من إدارة المهرجان قاطعته بصوت مرتفع، موضحة أنه ملزم بحضور ندوة صحفية متفق عليها، ما دفع المطرب إلى مخاطبتها قائلاً "اسكتي لو سمحتي، اسكتي أنتي، علشان أنتي ما تعرفيش تعملي حفلات ولا تعرفي تديري حفلات ولا لك علاقة بالحفلات".
وأضاف سعد: "أنا جيت هنا علشان.." .. لتقاطعه نفس السيدة قائلة "علشان إيه علشان تاخد 80 ألف دولار وتخرج؟".

txt

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

txt

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

زيارتك لا تشرف تونس

غادر الفنان أحمد سعد المكان وسط حالة غضب من الحاضرين والحاضرات الذين اعترضوا على معاملته المرأة التونسية وقوله "اسكتي أنتي"، مشيرين إلى أن زيارة أحمد سعد لا تشرف تونس.

وأكدت إحدى مسئولات التنظيم أن زميلتها منظمة المهرجان تعبت في عملها في تنسيق وترتيب الحفل، وقالت "إن أحمد سعد لا يمثل الفن المصري، كونه تعدى على المرأة التونسية في بلدها".

txt

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

txt

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

إهانة.. ورد فعل مبالغ فيه

عاد سعد مرة أخرى محاولاً الحديث وتوضيح موقفه وسط مطالبات من الحاضرين بتقديم اعتذار لمديرة المهرجان، إلا أنه لم يستطع إكمال حديثه مع ارتفاع صراخ ومطالبات الحضور مرة أخرى، إضافة إلى مديرة المهرجان التي كانت تصرخ قائلة "أنت مستواك أقل من فنان".

فانسحب مجددا من التصريح الصحفي، ثم دخلت نفس السيدة للقول: "ليس عنده ما يقوله، لأننا سألناه كيف تهين المرأة، خرج وخاف لأن عنده مهرجان قرطاج الدولي هذا الشهر".

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن قول "اسكتي" تعتبر إهانة في نظرهم، وهي لا تقال للسيدة التونسية في بلادها، فيما اعتبر آخرون أنه كان محترماً ولم يخطئ مع مديرة المهرجان لأنها قاطعته، مشيرين إلى أنه طلب منها الالتزام بالصمت ليكمل حديثه، مشيرين إلى أن ردة فعل إدارة المهرجان والصحفيين الحاضرين مبالغ فيها.

كلمة واحدة أغضبت التوانسة أغضبت التوانسة خطأ أحمد سعد المطرب أحمد سعد منظمة الحفل اسكتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

مش عاوزينه .. جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور ..فيديو

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي: هدف الأهلي الملغي بفيوتشر فيه شك كبير

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن ..هل ورد في الشرع الشريف؟

الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سيارة مكشوفة .. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ