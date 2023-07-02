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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

صدى البلد

"بيصنع من الفسيخ شربات".. مثل عامي مصري دارج يدل على تحويل الشئ غير المهم إلى آخر مبهر بمجرد استخدامه، وهو ما فعله فريق الكرة الأول بالأهلي مع أغنية سطلانة التي تم طرحها في أحد الأفلام السينمائية، بطولة علي ربيع، ومرت مرور الكرام، إلا أن الأغنية حلقت في سماء العالم بمجرد أن رددها لاعبو الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا، أمام الوداد، حيث أصبحت تيمة تتغنى بها الفرق الرياضية في حالة الفوز، لتصل إلى ريال مدريد الذي أصبح جماهيره يتغنون بها أسوة ببطل القرن.

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الملكي يتغني بـ سطلانة 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من جماهير نادي ريال مدريد الاسباني، يتغنون بلحن أغنية سطلانة، التي استخدمها لاعبوا الأهلي عقب الفوز ببطولة دوري الأبطال على حساب نادي الوداد المغربي.

فيديو غناء لاعبو الأهلي للأغنية لم يتعد 15 ثانية، لتصبح الأغنية رقم واحد في مصر والوطن العربي، واصبحت رمز للبهجة والانتصار عند كل الفرق، إلا أن المدهش انها انتقلت للعالمية وتغنى بها لاعبوا مدرسة ريال مدريد.

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الأهلي قادر على صناعة الفارق

وفور طرح فيديو ريال مدريد زادت نسبة التفاعل على الفيديو، وأكد رواد السوشيال ميديا أن اسم الأهلي بمفرده قادر على صنع الفارق، وتسبب في  شهرة الأغنية وأضافت اليها. 

جاءت شهرة الأغنية بسبب قيمة الأهلي التسويقية؛ ليس محليا فقط، بل اقليميا وعالميا أيضا.

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القمية التسويقية للأهلي مقارنة بالريال

تبلغ القيمة التسويقية للمارد الأحمر 30 مليون،مقابل  849 مليون يورو لفريق ريال مدريد، حسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.

ويعتبر النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور، هو الأغلى فى صفوف ريال مدريد بقيمته التسويقية التى تصل إلى 120 مليون يورو، يليه فالفيردى بـ100 مليون يورو، ثم يأتى أوريلين تشوامينى فى المركز الثالث بقيمة 90 مليون يورو.

فى المقابل، يعد أليو ديانج نجم الأهلى هو الأغلى فى صفوف فريقه بقيمة تسويقية تبلغ 3.5 مليون يورو، ثم يأتى الحارس المتألق محمد الشناوى فى المركز الثانى بـ3 ملايين يورو.

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