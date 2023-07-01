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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

إمام عاشور
إمام عاشور

لا حديث على السوشيال ميديا يعلو على مصير إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، وعلاقته بالأهلي، وخطوته المقبلة في ظل رفضه العودة لنادية الدنماركي، والبقاء في مصر، وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

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لماذا ظهر بيراميدز للتفاوض مع عاشور؟

سادت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل، حول توقيع اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي أم العودة للزمالك.

وانقسمت الآراء بين مصير اللاعب، ليطرح رئيس نادي سموحة فرج عامر اسم طرف ثالث وهو نادي بيراميدز، الذي دخل كطرف ثالث في الصفقة، حيث رجح البعض دخول بيراميدز لرفع السعر على الأهلي فقط، في ظل علمه بحاجة الأهلي للاعب لتعويض رحيل حمدي فتحي.

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الغندور: توقيع إمام للأهلي بـ50 مليون جنيه

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي إلى الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الاهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

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الخطيب وإمام عاشور

وفجّر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن أنباء إنتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي".

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رد إمام عاشور على المفاوضات

بعد زيادة الغموض حول مصير اللاعب، تعلقت الأبصار بالحسابات الرسمية للاعب ربما يصدر عنه تصريح يرجح كفة أحد الأندية المتصارعة من أجل ضمه.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري” على انستجرام: “ابتسم فليس هناك ما تخسره، فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلًا لكي تري الجمال حولك دائمًا”.

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