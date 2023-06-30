عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

صدى البلد

اعتدنا خلال الفترة الماضية، على ظهور فيديوهات غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أي معنى، غير أن أصحابها قرروا فجأة أن يقدموها بدون دوافع أو أهداف مفهومة، بخلاف "الريتش" وهوس زيادة المشاهدات.

txt

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

txt

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

بعد المحشي تيك توك من بيت الله

خرجت علينا منذ فترة سيدة ترتدي بيجامة وتطهو "حلة محشى"، وأخرى ظهرت تضرب أطفالها بالشبشب في بث مُباشر، أو شاب وفتاة مخطوبين يتشاجران وينفصلان أمام المُتابعين، وغيرها من المقاطع التي تثير الاشمئزاز.

ومنذ أيام، ظهر شخص في فيديو صادم، بسبب اختيار بيت الله "مسجد" ليصور فيه فيديو، وهو ما أثار موجة من الغضب والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

txt

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

صورني كده وأنا بخشع

انتشر مقطع الفيديو خلال ساعات بصورة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله شخص يصلي وقد فتح بث مباشر، أو كما يُطلق عليه "فيديو لايف".

الفيديو يوثق لحظة صلاة هذا الشخص من خلال تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، بشكل يخلو من مفهوم قدسية المكان والفريضة التي يأديها.

txt

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

txt

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

التهييس عشان التكبيس

ظهر الشخص يضع الكاميرا أمامه وقد ضبطها لتصور ركوعه وسجوده أثناء الصلاة في احد المساجد.

وظهر الشخص وهو يحاول إظهار خشوعه الشديد في الصلاة، الا انه يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، لدرجة انه تقريباً كان يتابع كل شخص يدخل على البث المباشر، ويركز في قراءة التعليقات، حيث طالب متابعي التطبيق بما يطلق عليه "التكبيس" وإرسال الدعم والهدايا.

txt

عمار أكبر أنتوني الأشهر.. كيف تحول أميتاب باتشان إلى أسطورة أفلام أول أيام العيد؟

txt

أصوات نسائية ضاحكة .. أغنيات تشعرك بالبهجة في العيد

رواد التواصل: «يا اخي اتقي الله»

بدون شك استنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما فعله هذا الشخص، منتقدين تصرفه بشكل حاد، خاصة بعد أن ظهر في الفيديو أن كل تركيزه كان مع المتفاعلين على الفيديو أكتر من تركيزه مع الصلاة وأنه موجود في بيت الله.

وطالب عدد كبير جداً من المتابعين العلماء والفقهاء ورجال الدين، بتوضيح حكم هذا الفعل وتأثيره على صحة صلاتة، وهل صلاته في تلك الحالة صحيحة أم باطلة.

أشعر الأن بـ الخشوع جنون الريتش بيت ربنا تصوير صلاته التواصل الاجتماعي زيادة المشاهدات التكبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

ترشيحاتنا

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

العصر الذهبي.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

محمود بدر: قلت للإخوان قبل 30 يونيو «الشعب هيفعصكم زي الصراصير»| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ