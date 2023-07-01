عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبو التفانين.. جزار يعلق لحوم العيد على أعمدة المونوريل في مدينة نصر

صدى البلد

"مصري مالوش كتالوج".. مقولة كوميدية إلا أنها توضح بالفعل أن المواطن المصري أبو التفانين، غير مبال بما يمكن أن تكون نتيجة فعلته جريمة ويقع بعدها تحت طائلة القانون، وهو ما فعله أحد الجزارين في مدينة نصر، بتعليق الذبائح على أعمدة المونوريل.

txt

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

txt

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

تعليق الذبائح على أعمدة المونوريل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا لأحد الجزارين علق "أضحية" على عمود قطار المونوريل، ما أثار استهجان وسخرية كل من شاهد الصور، وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا بمحاسبة ذلك الشخص لما ارتكبه من تخريب وإتلاف في مرفق عام. 

فور تداول المنشور على نطاق واسع، تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة، وتبين أنها في حي شرق مدينة نصر، وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة، والتحرك لإزالة المخالفة.

txt

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

txt

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

جريمة في أول أيام العيد

أصدرت محافظة القاهرة، بيانا قالت فيه إن الصور المتداولة للواقعة عبر السوشيال ميديا، الخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف. 

وتبين ان الجزار يدعي عبد الحميد سيد علي أحمد صاحب جزارة "أبو علي" بالعنوان بشارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة إنه تم تحرير 3 محاضر تضمنت إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر بيئة وإشغال طريق، وذبح في الشوارع وخارج المجازر العامة، وتم إحالته إلي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، ونظافة الموقع وإعادة المكان إلي ما كان عليه بعد إصلاح الإتلاف في عمود المونوريل.

txt

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

txt

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

إتلاف ممتلكات عامة

ويواجه الجزار مرتكب الواقعة عدة عقوبات صارمة بسبب المحاضر التي حررتها له محافظة القاهرة، العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في ذلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

txt

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

txt

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

الذبح خارج المجزر

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.

ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 ، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.

txt

أصوات نسائية ضاحكة .. أغنيات تشعرك بالبهجة في العيد

txt

عمار أكبر أنتوني الأشهر.. كيف تحول أميتاب باتشان إلى أسطورة أفلام أول أيام العيد؟

إشغال طريق

كما يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.

المونوريل أبو التفانين جزار يعلق لحوم العيد أعمدة المونوريل مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

مقتل نائل في فرنسا| شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث «لإثبات الحقيقة»

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

ترشيحاتنا

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

حفاظا على حياة الأطفال .. مبيدات طبيعية لقتل الذباب

كارثة طبيعية في غرب اليابان: وفاة شخص ومفقودان بسبب الأمطار الغزيرة

دعاء إتمام الحج.. وهذه الأعمال ينبغي أن يداوم عليها بعد العودة

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية بشأن أحداث العنف في فرنسا

اختار الإعارة| أول تعليق من فرج عامر على انتقال إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفشة المحمرة | بأسهل الخطوات

أبو التفانين.. جزار يعلق لحوم العيد على أعمدة المونوريل في مدينة نصر

7 أسباب| تفاصيل مدهشة.. لماذا لم يلبس الفراعنة الفضة؟

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ