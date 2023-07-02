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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

صدى البلد

اعتادت مذيعة قنوات cbc رضوى الشربيني، إثارة الجدل دائما بسبب هجومها المتواصل على الرجل، بشتى الصور، إلا أنها كانت تحافظ على الشعرة الفاصلة بين الهجوم والتجاوز، إلا أنها ولسبب ما إساءة بشكل بالغ للرجل بعدما وصفته بـ الخروف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما تسبب في تحويلها للتحقيق.

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رضوى الشربيني تصف الرجل بـ الخروف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مثيرة للمذيعة رضوى الشربيني تحمل إساءة للرجل بصفة عامة، والرجل المصري بصفة خاصة.

وأثارت الشربيني جدلًا بعد تغريدتها الأخيرة واتهامها بالاساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.

وقالت رضوى الشربيني ، في تغريدة عبر حسابها: "مش فاهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

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انتقادات لاذعة للمذيعة 

فور تداول التغريدة، واجهت المذيعة سيلا من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب التجاوز غير المقبول في حق الرجل.

وتسبب الأمر باستياء الكثير من الجمهور، واتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف، قبل ان تتدارك رضوى الشربيني الخطأ وتقوم بحذف التغريدة، بعد الانتقاد اللاذع الذي تعرضت له.

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تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوي الشربيني للتحقيق؛ بسبب المنشور الذي قامت بنشره علي صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

وقالت إدارة قنوات cbc قبل قليل، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة".

وجاء بالبيان: «تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية، الذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات».

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