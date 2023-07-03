الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

بعد المستوى الذي ظهر به النادي الأهلي مؤخرا، وعقب تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أصبح مطالبا بجلب صفقات سوبر تتناسب مع مكانته كزعيم للقارة، إضافة الى تربعه على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري، وهو ما دفع عدد كبير من وكلاء اللاعبين الى عرض ما لديهم من صفقات على إدارة الأهلي والجهاز الفني للفريق.

هل يستعيد الأهلي مدافعه السابق؟

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة لاعب الفريق السابق، خلال الموسم الجديد.

ورحل المدافع المغربي بدر بانون، الملقب بالسلطان، مدافع الأهلي إلى قطر القطري، خلال بداية الموسم الجاري، بعدما حقق العديد من البطولات داخل جدران التتش، وسط أنباء تؤكد وجود رغبة في استعادة خدماته.

الأهلي يحسم موقفه من عودة مُفسد الهجمات

ارتبط اسم بدر بانون خلال الأيام القليلة الماضية، بالعودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي، في ظل بحث المدير الفني عن تدعيم الخط الخلفي في الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن كولر لا يرغب في عودة اللاعب، خاصةً أنه يريد الاستفادة من اللاعب الأجنبي في الخطوط الهجومية، وضم عنصر يستفاد منه، خاصةً مع وجود لاعبين في مركزه.

وتابع: "كولر معجب بقدرات المدافع المغربي، لكنه يرى بأن الأولوية ستكون للمهاجم الأجنبي الذي يسعى بكل قوة لضمه في الموسم الجديد، لاستمرار المنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية"، إضافة الى أن الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض بشكل نهائي عودة الدولي المغربي بدر بانون نجم منتخب المغرب.

الأهلي يستعد للدراويش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، كما قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.