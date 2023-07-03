أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه مشاجرة كبرى بين مجموعة من الشباب على أحد المقاهي بالساحل الشمالي، يرتدون مايوهات البحر، وتضمنت الخناقة تطاول بالأيدي والألفاظ الخارجة.

شجار في الساحل بالمايوهات

‏انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الكثير من الشباب وهم يرتدون المايوهات ويتشاجرون داخل أحد المطاعم، في منطقة سيشل الساحل، واشتبك الكثير من الشباب مع من يتواجدون في هذه المنطقة.

وتبين أن السبب في تلك الاشتباكات التي وقعت بين الشباب باليد، وسب بعضهم بالشتائم البذيئة “أكلة برجر“، وهو ما دفع إلى التعجب، حيث تعتبر هذه الواقعة من أبرز الخناقات الذي حدثت في بداية فصل الصيف بهذه المنطقة الراقية، التي شاهدها الكثيرين في الساعات الأخيرة الماضية، وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير.

حالة ذعر بين رواد الساحل

تسببت الاشتباكات بين الشباب، في إثارة حالة من الفزع والذعر بين الزائرين، الذين هرعوا مبتعدين عن المكان بشكل عشوائي، تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بسيطة.

وقال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إن خناقة الساحل الشمالي، التي ظهرت في مقاطع الفيديو بسبب خلاف على أكلة برجر، حيث تعد منطقة الساحل الشمالي من المناطق السياحية التي يلجأ لها الكثير من الأشخاص، وذلك خلال أيام الصيف.

تصالح أطراف الخناقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، تصالح جميع أطراف خناقة الساحل الشمالي التي دارت بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لينتهي الأمر قبل وصوله إلى النيابة العامة.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد علّق على المشاجرة التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي بين رواد أحد المطاعم، وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن مهزلة.

وأضاف أحمد موسى، أن خناقة الساحل الشمالي تسيئ لكل أصحابها، متابعاً: «عيب الناس خارجة بالمايوهات ويضربوا في بعض، ومحدش تدخل لفض المشاجرة، يعني هي فلوس كتير ومش عارفين تصرفوها فين».