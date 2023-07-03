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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

صدى البلد

تصدر اسم المذيعة أميمة بدري، مراسلة شبكة قنوات DMC، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

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أنا فقدت النطق.. ادعولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة أميمة بدري، ظهرت خلاله غير قادرة على التحدث بشك جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها، حيث ظهر على ملامح وجهها آثار البكاء الشديد خلال محاولتها التحدث.

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مفيش جلطة بس صدمة نفسية

وأوضحت أميمة، أن فحوصات المستشفى كشفت عن عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، موضحة أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

وفي منشور لاحق منفصل، أكدت المذيعة أنها في طور التحسن، وكتبت أميمة على الفيديو: “شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي، وصوتي طلع حبة الصبح مكانش في أي صوت، ولا حركة شفايفي ولسة تعبانة، فمش عارفة ولا قادرة أتواصل قُلت أطمّنكم بحالي هنا أسهل، دعواتكم والحمد لله علي كل شيء”، متابعة “بقولكم آسفة لكل حد بيطمن، ومش عارفة أرد بس ادعولي أكون كويسة”.

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تفاصيل إصابة المذيعة بفقدان النطق

كانت أميمة بدري، قد نشرت صورا لتقاريرها الطبية عبر فيسبوك وعلقت عليها: “الحمد لله رب العالمين علي كل حاجة حصلت ليا، أنا بكتب وانا مش قادرة لاطمنكم أنا روحت المستشفى،  وعملت الأشعة المقطعية علي المخ، الحمد لله مفيش جلطة، بس للأسف فقدت النطق، بسبب إني زعلت جامد، ادعولي دعوة صادقة، أنا محتاجة، لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة”.

وأضافت “أنا الدكتور كتبلي أدوية، وقالي لازم ارتاح تماما، وخلال 3 أيام  لو مش اتحسنت، ورجعت اتكلم هاتابع مع دكتور أعصاب، وأعمل جلسات كهرباء، لأعرف أتحسن ادعولي أعرف أنطق تاني، وأرجع لحياتي، أنا نفسيًا مش أحسن حاجة دعواتكم وشكرا للتواصل معايا، ولكل  واحد حاول يكلمني، ويساعدني وشكرا للي جالي البيت ووداني المستشفي دعواتكم”.

وفي تطور مفاجئ، أعلنت أميمة فقدانها للنطق، وقالت: “أنا محتاجة حد يساعدني أرجوكم، أنا فجأة فقدت النطق، مش عارفه أنطق ولا اتكلم، وشفتي طبقت زي البكم والصم وصوتي، مش طالع ومش قادرة اخد نفسي، أنا خايفة ومش عارفة أعمل ايه، أنا تعبانة جدًا ومش قادرة أنا مخضوضة من اللي حصلي”.

المذيعة أميمة بدري فقدت النطق مراسلة شبكة قنوات DMC الضغوط النفسية

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