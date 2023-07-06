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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

صدى البلد

يحتل منصبا في بنك استثماري كبير، يمكنه من الوصول بسلاسة لحسابات كبار العملاء، خلال عدة أشهر أو تزيد إلى سنوات - طبقا للتحقيقات- تمكن الموظف من التلاعب في حسابات العملاء فكان يأخذ ويقترض منها بطريقة خفية لا تظهر في السجلات حتى لا يتم كشف أمره.

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اختلاس ملايين من حسابات بنك

مراجعة دقيقة قام بها أحد العملاء لحساباته البنكية، كانت البداية للكشف عن جريمة اختلاس ضخمة بطلها الموظف، حيث فوجئ العميل باختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه خلال فترة نحو 7 أشهر.

أبلغ العميل قيادات البنك والبنك المركزي أيضا، ليتبين أنه ليس الضحية الوحيدة، وأن المبلغ المستولى عليه وصل إلى حوالي 70 مليون جنيه من حسابات العديد من العملاء بمعرفة ذلك الموظف.

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تحقيقات النيابة العامة

فتحت النيابة العامة بالمحلة الكبرى، التحقيقات في المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة، للكشف عن الملابسات كاملة، حيث طالبت بسرعة إجراء تحريات مكثفة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وأشارت التحقيقات إلى أن مكتشف الجريمة طبيب شهير بعد اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه في أحد البنوك الاستثمارية في الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023، وعلى الفور، قام الطبيب بتقديم شكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة.

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الإشارة إلى الموظف المختلس

اتهم الطبيب أحد الموظفين بالبنك بالاستيلاء على المبلغ وعلى أموال بعض المودعين، بما يفوق 70 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم "ا.ا" استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى "م.ا"، حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين، تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.

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قرض مقبضش منه جنيه

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطبيب مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة لكشف ملابسات اختلاس أمواله.

وكشف محامي مقدم البلاغ، أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيئا ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المحامي بضرورة استخراج كشف حساب في الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.

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لجنة لفحص المخالفات

من ناحية أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، التي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات لشرائها.

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