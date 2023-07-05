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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

صدى البلد

يعج العالم بالطقوس الغريبة احيانا، والشاذة وربما المجنونة في أحيان أخرى، وهو ما ينطبق على واقعة غير مفهومة، حيث تزوج رئيس بلدية فى المكسيك، بأنثى تمساح، وذلك خلال طقس تقليدى أراد من خلاله الترفيه عن المواطنين.

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التمساحة أميرة جلب الحظ

وقالت إيليا إديث أجيلار، منظمة الحفل، إن هذا الزواج يمنحها السعادة والفخر بجذورها، أن انثى التمساح بالنسبة لهم مهمة جدا لانها تعتبر هى الاميرة التى تأتى لتجلب لهم الامطار والمياه ليكون الحصاد كبيرًا، كما أنهم ينعمون بصيد كثيف من الاسماك بسبب انثى التمساح.

كما ظهر رئيس البلدية، وهو يرقص مع زوجته انثى التمساح وهى ترتدى الفستان الابيض وذلك على ايقاع أنغام الموسيقى التقليدية.

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طقوس الزفاف

قبل حفل الزفاف، نقلت أنثى التمساح من منزلها إلى منزل العريس"سوسا" وهي ترتدي زي تقليدي أسود، وتضع غطاء رأس مصنوعًا من شرائط ملونة، حيث يشارك السكان المحليون في رقصة معها، ويتم غلق فمها بإحكام لتجنب وقوع أي حوادث.

وتنتهي الاحتفالات بقبلة تثبت رسميًا عقد الزواج بين الملك المكسيكى والأميرة "أنثى التمساح"، وتكون هذه اللحظة هي الختام السعيد لهذا الحدث الفريد من نوعه.

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العريس: أهم حاجة الحب

وفى تصريح مثير للدهشة أعلن فيكتور هوجو سوسا، رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا، عن حبه لعروسه الجديدة "أنثى التمساح" التي تدعى أليسيا أدريانا، حيث تم اختيارها لتلعب دور "الأميرة الصغيرة" في الاحتفالات التقليدية، قائلاً: "أوافق على تحمل هذه المسؤولية لأننا نحب بعضنا، وهذا هو الأمر الأهم، لا يمكن أن يتم الزواج إلا إذا كنا نحب بعضنا".

وأكد سوسا، على موافقته على الزواج من "الأميرة التمساح" وحرص وقتها على تقبيل العروس، ودعا بـ"هطول أمطار كافية، وتوفر الغذاء، ووجود الأسماك في الأنهار.

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آلهة مقدسة عند المكسيكيين

تقول المعتقدات المكسيكية ان انثى التمساح كيامن، التى يشار اليها باسم "الاميرة الصغيرة" هى بمنزلة الهة مقدسة عند الشعب المكسيكى وزواجها برئيس البلدية يرمز الى اندماج البشر فى الاله، ويعتقدون أن ذلك سيحقق للاهالى الرخاء والرضا فى حياتهم.

ألقى جويل فاسكيز، أحد الصيادين فى المكسيك، شبكته وعبّر عن أمله في أن يؤدي هذا الزواج إلى "صيد جيد يمكن أن يجلب الرفاهية للسكان ويوفر وسائل العيش بسلام وتوازن، موضحًا انهم يريدون ان يصلوا من أجل الصيد الجيد والكثيف ليتحقق الازدهار، وتأتي الاحتفالات المكسيكية في إطار تقليد عمره 230 عامًا، وفيه تتحد مجموعتان عرقيتان هما "هوافيس" و"شونتاليس"، وعليه تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج ملك شونتال من الأميرة هواف من سان ديل مار بحسب الاعتقاد السائد.

وحسب وسائل إعلام مكسيكية محلية، رئيس البلدية مثل ملك شونتال، ومثلت الأميرة هواف أنثى التمساح، ويعتقد السكان المحليون بالمكسيك أن هذا الزواج يجلب الحظ للقرية.

وهذه المرة ليست الأولى، حيث أن رئيس البلدية "سوسا" تزوج من أنثى التمساح العام الماضي، وظهرت الأخيرة مرتدية فستان زفاف أبيض، وقدر عمرها بـ7 أعوام.

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