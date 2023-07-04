بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

تتميز بلونها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلي.. هي بقرة تعود إلى سلالة "نيلوري" الأغلى في العالم.

بقرة بـ4 ملايين دولار

فى واقعة غريبة من نوعها بلغ سعر بقرة من سلالة "نيلور" تبلغ من العمر 4 سنوات 4.3 مليون دولار، في مزاد علني أقيم في البرازيل، ما جعلها تحطم الرقم القياسي كأغلى بقرة في العالم.

هذه البقرة تتمتع بفرو أبيض لامع وجلد متدلي وتنتمي إلى سلالة مشهورة في البرازيل، تحمل اسم منطقة هندية في ولاية أندرا براديش، كما أن هذه السلالة تتسم بصفات فريدة.

مميزات البقرة بنت الذوات

تتوالد بكفاءة وتستطيع الإزدهار على أعلاف ذات جودة منخفضة، كما أنها تقاوم العديد من الأمراض الطفيلية بفضل جلدها السميك الذي يصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.

ومعروف عن تلك البقرة أيضا تحملها للحرارة الشديدة، لأن غددها العرقية أكبر وأكثر من غيرها من سلالات الأبقار الأوروبية بنسبة 30 %.

سبب إرتفاع سعر البقرة نيلور

سعر البقرة نيلور المرتفع يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها فى أنحاء العالم لصفاتها النادرة، فهى تتكاثر بسهولة وقادرة على النمو حتى مع أنواع العلف ردىء الجودة.

كما يظهر هذا السعر المرتفع مقدار استعداد البعض للدفع، مقابل عينات عالية الجودة جينيًا من هذا النوع من الأبقار، وسوف ينتشر هذا السعر المرتفع عبر سوق الماشية الدولي.

السعر المرتفع هو نتيجة لهذه الخصائص المفضلة، إذ يتم تربية السلالة بشكل انتقائي لتضخيم هذه السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.

كما تمثل مبيعات السائل المنوي لهذه السلالة 65% من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل، وتكلف الحيوانات المنوية من ثيران النخبة الأكثر قيمة 5000 دولار لكل 0.55 مللي لتر، حيث يوجد نحو 167 مليون من الماشية نيلور في البرازيل، والتي تشكل 80 بالمائة من إجمالي عدد الأبقار في جميع أنحاء البلاد.

منشأ البقرة

نشأت هذه السلالة من الهند، وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، وتشتهر بلونها الأبيض وجلدها المترهل.

تتكاثر البقرة نيلور بسهولة، حيث إن للإناث قنوات ولادة أكبر، بينما تحتاج العجول إلى القليل من التفاعل من البشر للنمو بنجاح حتى مرحلة البلوغ.