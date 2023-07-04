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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

صدى البلد

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الصفقات التي يرغب نادي القرن في إبرامها، لتدعيم صفوفه قبل البطولات المهمة التي تنتظر الشياطين الحمر، خاصة مونديال الأندية، ورغم تردد أنباء عن التفاوض مع إمام عاشور وبدر بانون، إلا أن جمهور الأهلي رفض إمام عاشور بشكل واضح في هتافه بمباراة فريقه أمام فيوتشر.

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إمام عاشور يعرض نفسه على الأهلي

أوضح مصدر بالنادي الأهلي، موقف النادي من ضم لاعب الوسط إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق ونادي ميتيلاند الدنماركي حالياً.

وأكد المصدر، أن عاشور عرض نفسه على النادي الأهلي من خلال أحد الوكلاء لضمه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن اتخذ اللاعب قراره بالعودة لمصر هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو نهائياً.

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فرمان الخطيب يحبط عاشور

وقال المصدر، إن لجنة التخطيط للكرة طرحت الأمر على رئيس النادي محمود الخطيب، الذي أحاله بدوره للمدير الفني السويسري للفريق الأول مارسيل كولر، وإن الأخير أبدى إعجابه باللاعب من الناحية الفنية.

ويتحفظ الخطيب نفسه على ضم اللاعب لأسباب انضباطية، وهو نفس رأي إدارة النادي ولجنة التخطيط، إلا أن هناك عائقا يحول دون إتمام الصفقة في الوقت الحالي، وهو علم إدارة الأهلي بدخول إمام عاشور في مفاوضات متقدمة مع نادي بيراميدز بالفعل.

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مفاوضات بيراميدز تجهض مخطط الاهلي

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تعلم باتفاق اللاعب مع إدارة بيراميدز على كل تفاصيل التعاقد، وأنه يقوم بالضغط على الأهلي لزيادة المقابل المادي الخاص به، خاصة أنّ الصفقة ستصل إلى قيمة 3 ملايين دولار، وهي نفس قيمة انتقال عاشور من الزمالك لميتيلاند، وهو ما يشترطه النادي الدنماركي للسماح ببيع اللاعب.

وأتمّ المصدر: "في الوقت الحالي الأمور متوقفة، لكن الباب ما زال مفتوحاً وإن كانت الصفقة معقدة للغاية، والأقرب هو عدم إتمامها من جانب الأهلي، بسبب رأي الخطيب.

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هل يستعيد الأهلي مدافعه السابق؟

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة لاعب الفريق السابق، خلال الموسم الجديد.

ورحل المدافع المغربي بدر بانون، الملقب بالسلطان، مدافع الأهلي إلى قطر القطري، خلال بداية الموسم الجاري، بعدما حقق العديد من البطولات داخل جدران التتش، وسط أنباء تؤكد وجود رغبة في استعادة خدماته.

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الخطيب يحسم عودة مُفسد الهجمات

ارتبط اسم بدر بانون خلال الأيام القليلة الماضية، بالعودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي، في ظل بحث المدير الفني عن تدعيم الخط الخلفي في الموسم الجديد.

وأكد المصدر، أن كولر لا يرغب في عودة اللاعب، خاصةً أنه يريد الاستفادة من اللاعب الأجنبي في الخطوط الهجومية، وضم عنصر يستفاد منه، خاصةً مع وجود لاعبين في مركزه.

وتابع: "كولر معجب بقدرات المدافع المغربي، لكنه يرى أن الأولوية ستكون للمهاجم الأجنبي الذي يسعى بكل قوة لضمه في الموسم الجديد، لاستمرار المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية"، إضافة إلى أن الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض بشكل نهائي عودة الدولي المغربي بدر بانون، نجم منتخب المغرب.

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