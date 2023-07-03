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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

احتفال خادش للحياء | القصة الكاملة لإيقاف نجم الزمالك ومدة غيابه

الزمالك
الزمالك

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية على اللاعب قيمتها 50 ألف جنيه.. فما السبب؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، اللجنة لم يصل إليها شكاوي من أي أندية بشأن واقعة احتفال دونجا مع زميله أحمد زيزو في لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري.

ماذا فعل دونجا؟

ارتأت لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضرورة توقيع عقوبة على اللاعب بسبب ارتكابه فعل خادش للحياء، حيث تسعى لجنة الانضباط إلى ترسيخ مبدأ العدالة بين الأندية، وفقا للتقارير الصحفية.

بدوره أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت معاقبة نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط نادي الزمالك.

وتابع كريم حسن شحاتة، في تصريحات ببرنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «لجنة الانضباط اتخذت قرارًا بإيقاف نبيل عماد دونجا، بسبب احتفاله الخادش للحياء مع زميله في الفريق أحمد مصطفى زيزو، بعد إحرازه هدفا في مباراة الاتحاد السكندري».

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تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

وأضاف: «لجنة الانضباط ستعلن القرار بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ونادي الزمالك سيكون من حقه التظلم على العقوبة».

وعلق كريم حسن شحاتة على العقوبة قائلًا: «دايمًا بيحصل تهريج بين اللاعبين، لقطة دونجا، غلط، ولكنها (تهريج)».

هل يحق للزمالك التظلم؟

يذكر أن لائحة لجنة الانضباط تعطيها الحق في التحرك من تلقاء نفسها لاتخاذ عقوبات ترى فيها تجاوزات، حتى وإن لم يرد للجنة شكاوى رسمية بشأنها، وذلك انطلاقا من دور اللجنة والمنوط بها التصدي لأي تجاوزات قد تحدث في الوسط الكروي.

ووفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية والإعلامية، فإن لجنة الانضباط سلمت اتحاد الكرة نص قرارها بشأن واقعة دونجا وزيزو.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال اليومين المقبلين تفاصيل عقوبة الإيقاف التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق اللاعب، ويخطر اللاعب ونادي الزمالك بالعقوبة، والتي يحق التظلم عليها أمام لجنه التظلمات خلال 10 أيام.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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