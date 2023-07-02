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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

فريق الزمالك - أرشيفية
فريق الزمالك - أرشيفية

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف نبيل عماد “دونجا”، لاعب نادي الزمالك، بسبب احتفال خادش للحياء.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه “كورة كل يوم” المذاع عبر قناة الحياة:" لجنة قررت إيقاف دونجا لاعب نادي الزمالك لمدة 5 مباريات وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة".

وأضاف:" إيقاف دونجا جاء بسبب احتفال خادش للحياء مع زيزو بعد إحرازه هدفا في إحدى مباريات الزمالك، وهي لقطة غلط لكنها  مجرد تهريج وهذا الأمر يحدث كثيرا بين اللاعبين".

وتابع:" الزمالك له حق التظلم على عقوبة إيقاف دونجا، لكن طالما قرارات لجنة الانضباط موقوفة إذا يجب إيقافها على الجميع، كان يجب أن يتم تنقيذ عقوبة إيقاف كهربا لاعب النادي الأهلي 12 مباراة منذ فترة طويلة ولم يحدث".

يذكر أن نبيل عماد دونجا انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف بيراميدز.

الزمالك كريم شحاتة دونجا نادي الزمالك كهربا الأهلى

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