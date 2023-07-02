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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها الزمالك وبيراميدز.. 8 مواجهات نارية تنتظر الأهلي خلال يوليو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يلتقي النادي الأهلي فريق فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من  مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري الذى بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر في الثامنة والنصف مساء، وتنقل قناة أون تايم سبورت اللقاء.

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مباريات الأهلي في شهر يوليو 

 

فيوتشر vs الأهلي: 8:30م – 2 يوليو
الأهلي vs الإسماعيلي: 8:30م – 5 يوليو
الاتحاد السكندري vs الأهلي: 8:30م – 8 يوليو
الأهلي vs الزمالك  8:30م - 13 يوليو
المقاولون العرب vs الأهلي: 7:00م - 16 يوليو
الأهلي vs حرس الحدود: 8:30م - 19 يوليو
بيراميدز vs الأهلي: 8:30م - 23 يوليو
المصري vs الأهلي: 8:30م - 26 يوليو

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الأهلي يواجه الداخلية في كأس مصر 

‏تغلب النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى بطولة كأس مصر. 

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الستة عشر على حساب منتخب السويس بهدف قاتل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الدور الثاني والثلاثين ضمن منافسات كأس مصر ليواجه نظيره فريق الداخلية في دور الــ 16.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 86، عن طريق حسين الشحات من تسديدة رائعة بعدما انفرد بالمرمى.

وأضاع رامي ربيعة هدف التقدم للنادي الأهلي من علامة الجزاء.

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موعد عودة مدافع الأهلي 

غاب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام منتخب السويس تنفيذا لعقوبة الإيقاف 3 مباريات.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

ويتبقى من إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي مباراتين بكأس مصر مباراة الداخلية بدور الـ 16 وفى حالة صعود الأهلي مباراة دور الثمانية.

ويعود محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي للمشاركة ضمن صفوف المارد الاحمر في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر حال بلوغ الشياطين الحمر الدور ذاته.   

 

الأهلى فيوتشر الدوري المصري الزمالك بيراميدز

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