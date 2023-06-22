التصنيف والتأهل| 5 مكاسب من معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

فاز منتخب مصر الوطني على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفي فتحي هدف التقدم لصالح منتخب مصر الوطني أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الوطني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.

ونجح محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا الي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار.

ورافق منتخب مصر الوطني نظيره الغيني الي نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار.

واستفاد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا من معسكر شهر يونيو استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

صدي البلد يرصد مكاسب منتخب مصر الوطني من خوضه معسكر تدريبي خلال شهر يونيو الجاري.

تضمنت أولي مكاسب منتخب مصر الوطني من معسكر يونيو الجاري حسم التأهل لكأس امم إفريقيا بعد الفوز على غينيا خارج الديار الي جانب التغلب على جنوب السودان بثلاثية نظيفة وديا .

ثاني مكاسب منتخب مصر الوطني شملت المساهمة في تحسن تصنيف الفراعنة الكبار ما يساهم فى جعل المنتخب الأول على رأس المجموعات فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وشملت ثالث مكاسب منتخب مصر الوطني في معسكر يونيو الجاري دفع البرتغالي روي فيتوريا بالعديد من العناصر الجديدة والشابة في ودية جنوب السودان مثل محمد صبحي فى مركز حراسة المرمي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين.

رابع مكاسب منتخب مصر الوطني إعادة توظيف مصطفي فتحي باعتباره ورقة هجومية رابحة ونجح فى تسجيل الهدف الأول فى ودية جنوب السودان.

خامس المكاسب التي حققها منتخب مصر الوطني تألق الثنائي محمود عبد المنعم كهربا ومحمود حسن تريزيجيه في غياب محمد صلاح نجم الفرا الكبار وليفربول ونجح الثنائي في تسجيل وصنع هدفين في ودية نظيره منتخب جنوب السودان.