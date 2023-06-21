سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عادة ما تثير التصريحات الساخرة التي دأب على إطلاقها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجدل في الشارع الرياضي المصري.

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لم يترك تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا يمر مرور الكرام دون إطلاق تصريح ساخر ليثير الجدل مجددا.

صدى البلد يستعرض أبرز 10 تصريحات ساخرة أطلقها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مرتضى منصور وسحر هدف محمد عبدالمنعم

علق مرتضى منصور على هدف محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي في مرمى الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي توج بها المارد الأحمر مؤخرًا.

وقال: “ما حدش شاف هدف محمد عبد المنعم في الوداد من أول مرة واتفاجئنا الناس بتهيص"، متساءلًا: “هو أنتم فاكرين إن محمد عبد المنعم اللي جاب جون الأهلي في الوداد احنا كنا قاعدين ما شفناش حاجة واتفاجئنا الناس بتهيص”.

مرتضى منصور وأغنية سطلانة

وجه مرتضى منصور، تحذير وتهديد إلي الجماهير بأنه سيقوم بسجن من يغني أغنية سطلانة، في مباراة القمة التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور على قناة الزمالك: “ورحمة أمي لو شوفت حد من الأهلي بيغني أغنية سطلانة في مباراة القمة المقبلة هحبسه، وانا قولت للاعيبة الزمالك لو حد سمعها بودنه يسيب الملعب ويمشي”.

مرتضى منصور وهدف كهربا

وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على هدف محمود عبد المنعم كهربا الذى احرزه فى مباراة منتخب مصر الوطني فى ودية منتخب جنوب السودان.

وقال مرتضى منصور في مداخلة مع طارق يحي عبر قناة الزمالك: مبروك فوز منتخب مصر بهدفين، ورد عليه طارق يحي قائلا: تلاتة، فرد عليه مرتضى منصور قائلًا: هدف كهربا مش محسوب لانه موقوف.

مرتضى منصور والزوجة الثانية

قال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الأخير : “كنت متخذ قرار بعدم إضافة الزوجة الثانية في العضوية، لكني وجدت أن النادي كله لديه زوجة ثانية”.

مرتضى منصور ورحلة مطروح

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات صحفية: سفرنا أعضاء نادي الزمالك إلى مطروح ومش عارفين نرجعهم عشان مفيش فلوس.

مرتضى منصور وقناة الزمالك



قال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الزمالك : ” أنا الرئيس التاريخي للزمالك، أنا اللي عملت النادي” لازم الكل يعرف أنه كان “خرابة” قبل مجيئي، النادي لم يكن يتواجد فيه ألف عضو، الآن أصبح هناك الآلاف من الأعضاء، أنشأت أول نادي نهري في العالم، “أنا اللي عملت القناة أنا”

مرتضى منصور وخسارة الأهلي



قال مرتضى منصور في تصريحات صحفية إن الزمالك خسر من الأهلي 3-5 في نهاية عام 2021 بسبب نفاد البنزين الذي تركته للجنة المؤقتة.

مرتضى منصور: أنا كده استفدت إيه"

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار ايقاف جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز عام 2017 والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد.

قال مرتضى منصور عبر تصريحات صحفية بعد إيقاف جهاد جريشة عقب مباراة المقاصة : انا كدة استفدت إيه.

مرتضى منصور وصفحات الزمالك



انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، جماهير ناديه بسبب هجوم بعض الصفحات الجماهيرية على الإدارة فيما يخص الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلق مرتضى منصور على طلبات جماهير الزمالك بشكل ساخر عبر تصريحات على قناة النادي الرسمية قائلا: " أجيبلك مارادونا؟ مات.. أجيبلك بيليه؟ مات"، علما بأن الأخير على قيد الحياة حتى الآن.

مرتضى منصور وضم ميسي للزمالك



أثار رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور" موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته بأنه يمتلك الأموال اللازمة للتعاقد مع "ليونيل ميسي" في صفوف الفريق القاهري.

وأكد مرتضى منصور عبر قناة الزمالك قائلاً: "حصلنا بعد ساعات من فتح حجز العضويات الجديدة للنادي في فرع السادس من أكتوبر على أكثر من 800 طلب عضوية، واقتربنا من الحد الأقصى للمرحلة الأولى 3000 عضوًا، ما يعني أن النادي سيحصل على ربع مليار جنيه، أستطيع بها التعاقد مع ميسي نفسه".