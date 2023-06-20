ودية المنتخب الأولمبي والكونغو.. مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، عدد من المباريات الدولية الرسمية والودية في أفريقيا وأوروبا، يأتي أبرزها مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الكونغولي؛ استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا فى المغرب.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة
مباريات ودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023
المنتخب الأولمبي ضد الكونغو
البرازيل ضد السنغال – قناة الشارقة
الجزائر ضد تونس – قناة الجزائرية
ألمانيا ضد كولومبيا – قناة بي إن سبورتس 1 HD
تصفيات أمم أفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023
بوروندي ضد ناميبيا
إثيوبيا ضد ملاوي
السودان ضد موريتانيا – قناة بي إن سبورتس 4
تصفيات أمم أوروبا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023
اسكتلندا ضد جورجيا – قناة بي إن سبورتس إكسترا 2
النرويج نظيرتها قبرص – قناة بي إن سبورتس بريميوم 2
مولدوفا ضد بولندا – قناة بي إن سبورتس أنجليزي 2
جزر فارو ضد ألبانيا
النمسا ضد السويد – قناة بي إن سبورتس اكسترا 1
إستونيا ضد بلجيكا – قناة بي إن سبورتس بريميوم 3
المجر ضد ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس 3 HD
بلغاريا ضد صربيا – قناة بي إن سبورتس 2 HD
أيسلندا ضد البرتغال – – قناة بي إن سبورتس بريميوم 1
البوسنة والهرسك ضد لوكمسبورج
ليشتنشتاين ضد سلوفاكيا