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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ودية المنتخب الأولمبي والكونغو.. مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

تقام اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، عدد من المباريات الدولية الرسمية والودية في أفريقيا وأوروبا، يأتي أبرزها مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الكونغولي؛ استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا فى المغرب.

 

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023  والقنوات الناقلة

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مباريات ودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 
 

المنتخب الأولمبي ضد الكونغو

البرازيل ضد السنغال – قناة الشارقة

الجزائر ضد تونس – قناة الجزائرية

ألمانيا ضد كولومبيا – قناة بي إن سبورتس 1 HD

الأزمة انتهت.. تفاصيل بروتوكول نادي الزمالك واتحاد الكرة لجدولة المديونية

القاضية ممكن وفرصة أطهر الطاهر.. هدايا استفاد منها الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 

بوروندي ضد ناميبيا

إثيوبيا ضد ملاوي

السودان ضد موريتانيا – قناة بي إن سبورتس 4

الزمالك اليوم.. اتهامات بتهريب اللاعبين ومهاجم جديد يقترب وبشري سارة بشأن القيد

أخبار الأهلي .. فشل احتراف عبدالقادر| وأزمة أفشة بالفيفا.. والشناوي يتمسك بالرحيل

تصفيات أمم أوروبا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 

 

اسكتلندا ضد جورجيا – قناة بي إن سبورتس إكسترا 2

النرويج نظيرتها قبرص – قناة بي إن سبورتس بريميوم 2

مولدوفا ضد بولندا – قناة بي إن سبورتس أنجليزي 2

جزر فارو ضد ألبانيا

النمسا ضد السويد – قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

إستونيا ضد بلجيكا – قناة بي إن سبورتس بريميوم 3

المجر ضد ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس 3 HD

بلغاريا ضد صربيا – قناة بي إن سبورتس 2 HD

أيسلندا ضد البرتغال – – قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

البوسنة والهرسك ضد لوكمسبورج

ليشتنشتاين ضد سلوفاكيا

اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 المنتخب الأولمبي كاس امم افريقيا البرازيل الجزائر المانيا اثيوبيا

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