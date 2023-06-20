ودية المنتخب الأولمبي والكونغو.. مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، عدد من المباريات الدولية الرسمية والودية في أفريقيا وأوروبا، يأتي أبرزها مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الكونغولي؛ استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا فى المغرب.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

مباريات ودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023



المنتخب الأولمبي ضد الكونغو

البرازيل ضد السنغال – قناة الشارقة

الجزائر ضد تونس – قناة الجزائرية

ألمانيا ضد كولومبيا – قناة بي إن سبورتس 1 HD

تصفيات أمم أفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

بوروندي ضد ناميبيا

إثيوبيا ضد ملاوي

السودان ضد موريتانيا – قناة بي إن سبورتس 4

تصفيات أمم أوروبا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

اسكتلندا ضد جورجيا – قناة بي إن سبورتس إكسترا 2

النرويج نظيرتها قبرص – قناة بي إن سبورتس بريميوم 2

مولدوفا ضد بولندا – قناة بي إن سبورتس أنجليزي 2

جزر فارو ضد ألبانيا

النمسا ضد السويد – قناة بي إن سبورتس اكسترا 1

إستونيا ضد بلجيكا – قناة بي إن سبورتس بريميوم 3

المجر ضد ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس 3 HD

بلغاريا ضد صربيا – قناة بي إن سبورتس 2 HD

أيسلندا ضد البرتغال – – قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

البوسنة والهرسك ضد لوكمسبورج

ليشتنشتاين ضد سلوفاكيا