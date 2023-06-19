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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي .. فشل احتراف عبدالقادر| وأزمة أفشة بالفيفا.. والشناوي يتمسك بالرحيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

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فشل ضم نجم الأهلي الي سيسكا موسكو

 فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل مفاوضات الأهلي مع نادى سسكا موسكو الروسي بشأن التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي: "صفقة انتقال أحمد عبد القادر للدوري الروسي توقفت بسبب الأزمات التي يعانى منها الدوري الروسي في الوقت الحالي".

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انتقال نجم الأهلي للوكرة مهدد بالفشل 

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض الأهلي تحمل نسبة إعادة البيع لإنبي في انتقال حمدي فتحي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب عمر ربيع ياسين :"الأهلي يرفض تحمل نسبة إعادة البيع لإنبي في انتقال حمدي فتحي للوكرة و الصفقة مهددة بالفشل".

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الشناوي يتمسك بالرحيل عن الأهلي 
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول عن المارد الأحمر.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون “سبورت إف إم” أن الشناوي سبق وتلقي عرضا من النصر السعودي وويجان الإنجليزي ولكنه رفض وأصر علي البقاء في الأهلي.
وأضاف شوبير أن الشناوي حاليا تلقى عددا من العروض السعودية للرحيل مشددا أن نجم الأهلي أصر علي الرحيل عن الفريق وخوض تجربة الاحتراف.

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أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة 
 

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أول رد فعل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن احتفال محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، المحظور.
وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة صدى البلد: “الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استفسر من الاتحاد المصري حول احتفال محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بهدفه ضد طلائع الجيش (بشأن الاشتباه في تقديم التحية النازية المحظورة”.

وأشار عامر حسين، إلى أن الأهلي لم يرد حتى الآن، بخصوص هذا الأمر.

وأضاف عامر حسين حديثه: إذا طلب منا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أي توضيح بشأت هذا الأمر فنحن مستعدون لذلك".

وأتم: “نحن نفتعل بعض المشاكل بدون سبب ونشغل أنفسنا بأمور بعيدا عن كرة القدم”.
 

الأهلى سسكا موسكو أحمد عبد القادر حمدي فتحي محمد الشناوي النصر السعودي أفشة

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