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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. اتهامات بتهريب اللاعبين ومهاجم جديد يقترب وبشري سارة بشأن القيد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين، داخل النادي.

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مهاجم جديد على رادار الزمالك 

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تفاوض الزمالك مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"خاص.. الزمالك يفاوض أحمد عاطف مهاجم فيوتشر لضمه الموسم المقبل وهو على رأس أولويات الإدارة لتدعيم الهجوم".

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بشري سارة لنادي الزمالك 

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن نادي الزمالك يُمكنه قيد صفقاته الجديدة المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوفه في البطولة العربية للأندية.

وأضاف عامر حسين، أن الزمالك متاح له قيد صفقاته في البطولة العربية من خلال اعتماد عقود اللاعبين الجدد.

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تهريب لاعبي الزمالك الي بيراميدز

خرج أسامة نبيه، مدرب الزمالك السابق، عن صمته بعد الأنباء التى ترددت خلال الأيام القليلة الماضية حول تدخله لتهريب ابنه يوسف وسيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، وترك نادي الزمالك فى المرحلة الحالية.

وقال أسامة نبيه إنه تعجب من الأنباء التى رددها بعد لاعبى نادي الزمالك السابقين دون أن يتحققوا من هذا الأمر، وهي اتهامات باطلة يرغب البعض فى استغلالها لتحقيق أهداف شخصية لنفسه، سواء مع الإدارة أو مع جماهير النادي التى تعرف جيدا من هو أسامة نبيه ومدى حبه وتقديره لنادي الزمالك وجماهيره.
وأوضح نبيه أن يوسف أسامه نبيه تلقى بالفعل عرضا من نادي بيراميدز وعقد أكثر من جلسة ولكن بعد أن تم عرض الأمر على مسئولى الزمالك من أجل الجلوس مع نجله وتعديل عقده مثل أى لاعب بالفريق وليس أعلى من لاعب خاصة أن راتب يوسف هو أقل لاعبى الفريق.

وأشار إلى أن مسئولى الزمالك فى تلك المرحلة لم يتحركوا نهائيا وعرضوا فى بعض الأوقات عروضًا لا تليق بابنه الذى يبحث عن تأمين مستقبله، مثل أى لاعب في الفريق، وبالفعل يوسف وقع لبيراميدز ولكن بعد أن لجأ الزمالك إلى تجميده دون العمل على تلبيه أبسط طلباته وهى تعديل عقده.

وعن اتهامه بالعمل على تهريب سيف فاروق جعفر الى نادي بيراميدز، رد أسامه نبيه ساخرا “وايه تانى” .. هل فيه أى اتهامات تانية داخل النادي يرغب البعض فى توجيهها لى؟.

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أزمة كهربا وغرامة الزمالك 

اقتربت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر من خط النهاية، بعدما أكدت مصادر قريبة من كهربا أن اللاعب جهز مبلغ الغرامة المستحقة لنادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق إلى الدوري البرتغالي.

وقالت المصادر إن كهربا نجح فى تجهيز مبلغ الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد شكوى نادي الزمالك.

ووقع الفيفا أكثر من عقوبة على كهربا كان آخرها الإيقاف لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد 18‏/04‏/2023.

وأوضحت المصادر أن كهربا سيقوم بتسديد الغرامة بعد تلقيه تأكيدا من الاتحاد الدولي "فيفا" بحساب نادي الزمالك الذى سيقوم بالتحويل عليه بعد أن تقدم محامى كهربا التونسى على عباس بطلب للاتحاد الدولي لتحديد طريقة سداد المبلغ المستحق.

 

 

 

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