الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، العديد من المفاجآت خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده خلال الساعات الماضية بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

مرتضى منصور يثير الجدل

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي : “كنت متخذ قرار بعدم إضافة الزوجة الثانية في العضوية، لكني وجدت أن النادي كله لديه زوجة ثانية”.

كما علق مرتضى منصور على هدف محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، في مرمى الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي توج بها المارد الأحمر مؤخرًا.وقال : “ما حدش شاف هدف محمد عبد المنعم في الوداد من أول مرة واتفاجئنا الناس بتهيص"، متساءلًا: “هو أنتم فاكرين إن محمد عبد المنعم اللي جاب جون الأهلي في الوداد احنا كنا قاعدين ما شفناش حاجة واتفاجئنا الناس بتهيص”.

وتابع مرتضى منصور: علينا أن نحترم كيان النادي الأهلي وعدم التطرق لصفحات الجماهير الحمراء.

مرتضى منصور يشكر عمومية الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم بالتحية لأعضاء الجمعية العمومية بعد اقبالهم على سداد الاشتراكات السنوية في الأيام الماضية للمساهمة في انعاش خزينة النادي.

وأوضح مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي أنه قام بتنفيذ مبادرتين الأولى مع وزارة المالية وتم تشكيل لجنة وتم الاتفاق على رفع الحجز عن أرصدة النادي، وأضاف أن المبادرة الثانية مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المستحقات المالية المتأخرة للجبلاية لدى النادي.

وشدد مرتضى منصور على أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق رفض مبادرة لحل أزمة مستحقاته لدى النادي لرفع الحجز عن أرصدة الزمالك .

تجديد عقد سيف جعفر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيوقع غدا على عقود التجديد للفريق الأبيض، لاسيما وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وأضاف مرتضي منصور في المؤتمر الصحفي: " أنهينا أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، في حين عقد التونسي حمزة المثلوثي جاهز .

تفاصيل عضوية الزمالك



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر إيقاف عمل عضويات جديدة في مقر النادي الرئيسي، وسيتم البدء في تلقي طلبات العضوية للفرع الجديد بالسادس من أكتوبر.

وأوضح مرتضى منصور أن أول 1000 عضوية في فرع السادس بأكتوبر بـ150 ألف جنيه، وبعدها ثاني 1000 عضوية بـ 180 ألف جنيه، وثالث 1000 عضوية بـ230 ألف جنيه، ورابع 1000 عضوية بـ260 ألف جنيه وخامس 1000 عضوية بـ300 ألف جنيه في حين ستكون بعدها العضوية بـ750 ألف جنيه.

وشدد على أنه سيتم تقسيط قيمة العضوية عن طريق البنوك بالتنسيق مع النادي، وأعضاء فرع النادي الرئيسي هم أعضاء في فرع النادي بالسادس من أكتوبر.

انتخابات الزمالك

أكد مرتضى منصور أنه سيحدد بنفسه موقفه من الترشح لخوض انتخابات القلعة البيضاء سواء في صدور قرار من المحكمة بتأييد قرار عزله أو لا.

وأضاف مرتضى منصور :" عائلتي لا تريد أن أستمر في العمل التطوعي بعد كل ما شاهدته في الفترة الماضية".

وشدد على أنه سيتم عقد جمعية عمومية يوم 11 أغسطس، وستكون هناك جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الخاصة بالنادي، وجمعية عمومية عادية لاعتماد الميزانية وجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المجلس.

شكوى جديدة ضد كهربا



أكد المستشار مرتضى منصور أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أخر، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.