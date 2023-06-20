المنتخب الأولمبي يتعادل مع الكونغو سلبيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

تعادل المنتخب الأولمبي مع الكونغو برازافيل سلبيا اليوم بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل ضم :

تشكيل المنتخب الأولمبي.. حمزة علاء فى حراسة المرمي .. و محمد طارق وحسام عبد المجيد واحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر وأحمد كوكا ومحمد شحاته ومحمود صابر فى خط الوسط واحمد قطة ومصطفي ميسي تحت رأس الحربة اسامة فيصل .

هاجم المنتخب الأولمبي فى بداية الشوط الأول وقاد محمود صابر هجمة سريعة وراوغ الدفاع وسدد فى الحارس تابعها قطة وسدد خارج المرمي.. وشهدت الدقيقة 34 الغاء هدف للاعب قطة تم الغائه للتسلل .

واجري المنتخب الأولمبي مجموعة من التغييرات على مدار فترات الشوط الثاني بدأت بنزول الحارس على الجابري بدلا من حمزه علاء واحمد فوزى بدلا من محمد شحاته وزعزع بدلا من ميسي وعماد ميهوب بدلا من قطة و ومحمد مغربي بدلا من احمد عيد

واستمر اللعب سجالا بين المنتخب الأولمبي ونظيره الكونغولي في منطقة المناورات دون وجود خطورة على مرمى الفريقين ولعب حاتم سكر و محمود جهاد بدلا من محمد اشرف ومحمود صابر وشارك محمد سمير و أجويرو وعمر فايد بدلا من محمد طارق واسامة فيصل حسام عبد المجيد .