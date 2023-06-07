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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

كهربا
كهربا

شهدت الآونة الأخيرة تألقا لافت للنظر للاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي على المستوي المحلي والقاري .

وبات كهربا أيقونة جماهير النادي الأهلي؛ بعدما أصبح ماكينة أهداف، محليا، وفى دوري أبطال إفريقيا.

ونجح كهربا فى تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي فى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب استاد القاهرة.

ويكتنف الغموض حول مشاركة كهربا نجم النادي الأهلي فى مباراة الإياب امام الوداد المغربي المقرر اقامته يوم الأحد القادم على ملعب مركب محمد الخامس.

صدى البلد يستعرض مصير مشاركة كهربا فى إياب النادي الأهلي والوداد المغربي.

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