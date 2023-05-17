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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

الزمالك
الزمالك

تعرض أبناء نادي الزمالك من المحترفين في دوريات الخليج وأوروبا لضربة قاسية؛ برحيل أحدهم، وانتهاء موسم ثنائي دولي “بداعي الإصابة”.

وسجل مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، موقفا واضحا؛ بعد رفضه دعم المثلية في إحدي مباريات الدوري الفرنسي، ما تسبب فى تلقيه عقوبة مالية، واقتراب رحيله عن ناديه بنهاية الموسم.

فيما تسببت الإصابة في انتهاء موسم ثنائي الزمالك السابق، إمام عاشور، وطارق حامد، في الدوري الدنماركي والسعودي على التوالي. 

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رحيل مهاجم الزمالك السابق عن فرنسا

فجر محمد مندور الناقد الرياضي بمجلة " فرانس 24 " بفرنسا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل مصطفى محمد لاعب نانت عن فريقه بعد رفضه ارتداء شارة المثلية، وتغيبه عن مباراة تولوز بالدوري الفرنسي .

وقال مندور ، في تصريحات لـ برنامج " المساء مع قصواء " إن مصطفى محمد سيرحل عن نانت بنهاية الموسم الجاري ، ولن يقوم النادي الفرنسي بتفعيل بند شرائه من ناديه جالاطا سراي التركي بعد موقفه بعدم ارتداء شارة المثلية .

وأضاف أن مصطفى محمد نجح في كسب تأييد وتعاطف كبير خلال الأيام الماضية، نظرا لرفضه القرار الغريب من قبل الاتحاد الفرنسي ، مشيرا إلى أن اللاعب مسيرته ستنتهي بنهاية الموسم مع فريقه .

وأعلن نادي نانت الفرنسي، معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد رفضه المشاركة في مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي.

ورفض مصطفى محمد ، المشاركة في لقاء فريقه أمام تولوز، بسبب وجود ألوانًا خاصة بدعم حقوق المثليين على قمصان فرق الدوري الفرنسي، في هذه الجولة، وظل متواجدا في الفندق الخاص بالفريق، رافضا ارتداء فانلة بألوان قوس قزح.

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ضربة قاسية لنجم الزمالك السابق فى الخليج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن نتائج الأشعة التي خضع لها طارق حامد، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمس، أثبتت تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة إلى الركض مجددًا.

وأكدت “الرياضية” أن موسم طارق حامد مع نادي الاتحاد انتهى بنسبة كبيرة، بعد الكشف الطبي الذي خضع له، أمس، الأمر الذي يعني غيابه عن مواجهات الحسم لفريقه أمام الهلال في الجولة الـ 27، وجرت مساء أمس، والباطن ضمن الجولة الـ 28، والفيحاء في الجولة الـ 29، والطائي في الجولة الأخيرة.

وتعرض حامد للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة “الكلاسيكو” أمام الهلال بمقر النادي في جدة.

وانضم طارق حامد لاتحاد جدة حامد الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين، قضى منهما موسمًا واحدًا، حيث لعب بقميص النادي 27 مباراة في جميع المسابقات التي شارك فيها، منها 23 مباراة في دوري روشن السعودي، وحصل على سبع بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

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الإصابة تنهي موسم إمام عاشور فى أوروبا
 

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انتهاء موسم الدولي المصري إمام عاشور مع الفريق، بسبب الإصابة، وعودته إلى مصر لاستكمال العلاج.

وقال النادي الدنماركي في بيان رسمي:" تعرض إمام عاشور لإصابة خلال مشاركته مع الفريق ضد فايبورج في مباراة الكأس، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

وأضاف البيان: “سافر إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل”.

وتعد الإصابة بمثابة ضربة قاسية للدولي المصري إمام عاشور بعد أشهر قليلة من بداية تجربته الاحترافية الأولى في أوروبا، حيث انضم إلى ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الزمالك.

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