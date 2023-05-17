شوبير يكشف كواليس رحيل محترف الأهلي وصدمة الشناوي ومصير حارس بيراميدز

فجر الإعلامي أحمد شوبير العديد من المفاجآت عبر أثير الإذاعة حول محمد الشناوي والبرازيلي برونو سافيو ثنائي النادي الأهلي.

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير عقد شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز فى قادم الأيام.

شوبير يفجر مفاجاة عن غياب الشناوي عن الأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، ومدة غيابه عن مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم: "الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في السمانة وسيغيب عن المشاركة لمدة أسبوعين".

وتابع: "كولر كان ينوي الاعتماد على الشناوي أساسيا أمام الترجي ثم الدفع بعلي لطفي أو مصطفى شوبير بديلا في الشوط الثاني".

وأوضح: "نية كولر في البداية هي تجهيز علي لطفي في الشوط الثاني، بسبب إيقاف الشناوي في مباريات الدوري الممتاز، لكن الإصابة غيرت خطط المدرب السويسري"

وبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.



شوبير يوضح كواليس فشل رحيل سافيو

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس رحيل برونو ساقيو نجم الأهلي عن الفريق بنهاية الموسم.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن سافيو لاعب محترف وجيد ولكن الصفقة فشلت مع الأهلي وسيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف شوبير أن سافيو يعقد اتفاق حاليا مع مجلس إدارة الأهلي بشأن تفاصيل رحيله حيث يتم الاتفاق مع نادي بوليفار البوليفي لعودته له مرة أخري.

وتابع أن ايمن اشرف نجم الأهلي قدم أداء رائعا خلال مران الفريق مشددا لن أدائه الرائع من الممكن أن يجبر مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي عودته للتشكيل الأساسي مرة اخري.

شوبير يكشف مصير شريف اكرامي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مصير شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز مع قرب انتهاء تعاقده مع الفريق خلال أسابيع.

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن شريف إكرامي عقده مع بيراميدز سينتهي خلال أسابيع مشددا أن اكرامي اتفق مع ادارة بيراميدز عقب تجديد تعاقده لمدة موسمين.

وأضاف شوبير أن إكرامي سيعود للمشاركه مع الفريق عقب انتهاء مدة إيقافه بسبب أزمة المنشطات؛ مشددا أن إكرامي محبوب وسط زملائه بالفريق.

واشار إلي أن لاعبي بيراميدز يعتبروا اكرامي من اللاعبين الكبار ذو الخبره لذلك فالتجديد له أمر ضروري علي الرغم من اقتراب اللاعب من عامه ال 40.