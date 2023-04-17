بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن عزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منصبه لن يحول دون إصدار لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة عقوبة ضده في شكوى النادي الأهلي بخصوص لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا.

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن شكوى الأهلي ضد مرتضى منصور :

من بدرى عشان لو مسئول من اتحاد الكرة المصري قال إنه بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لن تستطيع لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد معاقبته على شكوى إهانة كهربا.



تابع عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن شكوى كهربا ضد المستشار مرتضى منصور : أولا وفقاً للمادة 35 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد إصدار 2019 "تسري قوانين ولوائح الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الاتحاد الافريقي والقواعد العرفية الخاصة بلعبة كرة القدم ومبادئ العدالة والانصاف فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.



وقال أيضا عن شكوى إهانة كهربا ضد مرتضى منصور: بما إن مفيش نص باللائحة بذلك نذهب إلى قانون الفيفا التأديبى إصدار 2023.



ثانياً وفقاً للمادة 4 الفقرة 3 من قانون الفيفا التأديبى " لا تتخلى الهيئات القضائية بالفيفا عن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد شخص كان تحت اختصاص الفيفا بموجب المادة 3 من اليوم الذى ارتكبت فيه المخالفة التأديبية المزعومة وذلك لمجرد أن الشخص المعني لم يعد تحت اختصاص الفيفا".

الأهلي يواجه سموحة فى الدوري

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة، مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب، في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على سموحة لتعزيز الصدارة واتساع فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب منافسيه، والذي يملك 48 نقطة خلف الأهلي بفارق نقطتين.

ويغيب عن الأهلي كل من حمدي فتحي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى كل من أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وحسين الشحات وعلي معلول، وبرونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري، لأسباب مختلفة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة.

وعقد كولر على جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران؛ للحديث عن مباراة سموحة وضرورة التركيز في المنافسة المحلية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق وأندرياس أندويا، مخطط الأحمال.