نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يستعيد مهاجمه وشكوك حول مشاركة المترجي أمام الأهلي

استعاد نادي الوداد المغربي أحد نجوم الفريق الأول قبل مواجهة نظيره النادي الأهلي يوم الأحد القادم على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت تقارير مغربية أنه من المنتظر أن تعزز صفوف فريق الوداد المغربي بخدمات اللاعب حميد أحداد، الذي غاب عن مباراة الذهاب بالقاهرة أمام النادي الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ولفتت التقارير إلي أن البلجيكي سفين فاندربروك مدرب فريق الوداد الرياضي المغربي سوف يستعين خلال مواجهة الأهلي بخدمات اللاعب حميد أحداد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على 3 إنذارات خلال مشاركته فى دوري أبطال إفريقيا.

وشددت التقارير المغربية على أن الشكوك تحوم حول مشاركة زهير المترجي نجم الوداد المغربي بعد تعرضه للاصابة موخرا فى الكاحل .

الأهلي يهزم الوداد المغربي بثنائية

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي، هدف التقليص في شباك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح النادي الأهلي فى بلوغ المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي، فيما تخطى الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

كاف يصدم الأهلي في إياب الوداد المغربي

ذكر مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف رفض طلب النادي الأهلي بالتحفظ على اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا لإدارة إياب الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: “إدارة النادي الأهلي تواصلت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب التخوف من حكم لقاء العودة أمام الوداد المغربي وتحفظت على اختياره”.

وتابع: “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد التمسك بالحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا لإدارة إياب الوداد، وأكد أنه سيقدم مباراة قوية تليق بنهائي أفريقيا”.