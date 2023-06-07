عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يستعيد مهاجمه وشكوك حول مشاركة المترجي أمام الأهلي

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

استعاد نادي الوداد المغربي أحد نجوم الفريق الأول قبل مواجهة نظيره النادي الأهلي يوم الأحد القادم على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت تقارير مغربية أنه من المنتظر أن تعزز صفوف فريق الوداد المغربي بخدمات اللاعب حميد أحداد، الذي غاب عن مباراة الذهاب بالقاهرة أمام النادي الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ولفتت التقارير إلي أن البلجيكي سفين فاندربروك مدرب فريق الوداد الرياضي المغربي سوف يستعين خلال مواجهة الأهلي بخدمات اللاعب حميد أحداد بعد غيابه عن مباراة الذهاب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على 3 إنذارات خلال مشاركته  فى دوري أبطال إفريقيا.

وشددت التقارير المغربية على أن الشكوك تحوم حول مشاركة زهير المترجي نجم الوداد المغربي بعد تعرضه للاصابة موخرا فى الكاحل .

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

الأهلي يهزم الوداد المغربي بثنائية 

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي، هدف التقليص في شباك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح النادي الأهلي فى بلوغ المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي، فيما تخطى الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

كاف يصدم الأهلي في إياب الوداد المغربي

ذكر مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف رفض طلب النادي الأهلي بالتحفظ على اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا لإدارة إياب الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

وأضاف: “إدارة النادي الأهلي تواصلت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب التخوف من حكم لقاء العودة أمام الوداد المغربي وتحفظت على اختياره”.

وتابع: “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد التمسك بالحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا لإدارة إياب الوداد، وأكد أنه سيقدم مباراة قوية تليق بنهائي أفريقيا”.

 

 

 

الوداد نهائى دورى أبطال إفريقيا الأهلى حميد أحداد زهير المترجي بيرسي تاو كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| استمرار صرف معاش يونيو

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ساعات تفصلنا عن العاصفة.. تحذير شديد من الأرصاد حول حالة الطقس |تفاصيل

موضوعات متعلقة

ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

أنا أكثر خبرة منه .. مدرب الوداد يستفز كولر قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

وزيرا البيئة والإنتاج الحربي ومحافظ الجيزة يتفقدون موقع أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة

تتجاوز الـ 45| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-6-2023

بعد مقتل صغير فلسطيني.. واشنطن توجه رسالة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

كامالا هاريس تدعو إسرائيل مجددا إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

بالصور.. هذا ما أحدثه انفجار سد نوفا كاخوفكا من دمار

إبادة جماعية.. تصريحات خطيرة من مسؤول روسي بشأن تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية خلال شهر.. سبب وفاة تيك توكر صيني في بث مباشر

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ