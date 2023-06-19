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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأندية الشعبية تنتفض لاسترداد حقوقها| كيان جديد يجمع الفرق.. و"الرابطة": الحل في الاستثمار

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

تعاني الأندية الشعبية والجماهيرية، ندرة الموارد المالية في ظل زيادة الصرف على مختلف اللعبات وحاجتها إلي البحث عن آليات مادية بعيدا عن الهيئات الحكومية.

الأندية الشعبية والجماهيرية تبحث استرداد حقوقها المالية من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة للمساهمة فى انتشال فرقها من الكبوات المتتالية لدى مشاركتها فى مختلف المسابقات المحلية.

رابطة الأندية واتحاد الكرة يحاولان إلقاء الكرة في ملعب الأندية الشعبية والجماهيرية بعيدا عن تحملها أية التزامات مادية.

“صدى البلد” يستعرض تحركات الأندية الشعبية في الآونة الأخيرة ورد فعل رابطة الأندية المحترفة. 

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كامل أبو علي يقود تحركات استرداد حقوق الأندية الشعبية.. واجتماع تأسيسى

 

أعلن كامل أبو على رئيس النادى المصرى، عن تأسيس رابطة الأندية الشعبية للحفاظ على وحدة الأندية الشعبية والجماهيرية فى مختلف الأقسام.

وأكد كامل أبوعلى خلال اجتماع بورسعيد، أن الأندية الجماهيرية تحتاج إلى زيادة مميزاتها وعوائدها المالية حتى تستطيع مجاراة ما يحدث فى سوق الانتقالات والتطور الكبير الذى يحدث فى كرة القدم .

وأضاف كامل أبو على، أن فكرة إقامة الرابطة جاءت بعدما رأى كم المعاناة التى تعانى منها الأندية الجماهيرية و الشعبية فى تدبير احتياجاتها، مشيراً إلى ضرورة حصول الأندية الجماهيرية على عائد مالى جيد من وراء البث التلفزيونى، كما أن البطولة يكون لها رونق خاص فى وجود المباريات التى يكون فيها طرفى اللقاء من الأندية الجماهيرية والتى يكون مردود عالى فى نسب المشاهدة والمتابعة. 

ومن المقرر أن يبدأ الإجتماع التأسيسى للرابطة خلال الأسبوع المقبل بحضور أندية أسوان وغزل المحلة والإسماعيلى والإتحاد السكندرى والمصرى.

وتعتمد بعض توجهات الرابطة على منح ميزات إضافية للأندية الشعبية من خلال تعديل بعض بنود قانون الرياضة والمساعدة على تأسيس الشركات  الخاصة بالأندية وتوزيع البث الفضائى بنسب عادلة للأندية الشعبية والجماهيرية .

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رابطة الأندية تطرح حلا وحيدا

وأكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن الاستثمار في الأندية الشعبية الحل الوحيد لإنقاذها.

وقال ثروت سويلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاستثمار في الأندية الشعبية الحل الوحيد لإنقاذها، وكل شركة استثمارية يجب أن تحصل على ناد من كل محافظة".

وأضاف: "بالطبع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجب أن يتدخل بالتنسيق مع الأندية الشعبية لإنقاذها" .

واختتم: "لابد أن يكون أسهم لشركات الاستثمار في الأندية الجماهيرية وهذا سيعيد الأندية الجماهيرية مرة أخرى".

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