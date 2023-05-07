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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المادة 109.. رابطة الأندية تصدم بيراميدز وترفض تأجيل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

رفضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته أمام نظيره الإسماعيلي المقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة اليوم الأحد قادمة من الإمارات بعد الانتهاء من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

وتضمنت أسباب رفض رابطة الأندية المحترفة التأجيل للقاء بيراميدز والاسماعيلي في الدوري الممتاز الي المادة 109 من لائحة المسابقات والرغبة في عدم إرباك جدول المسابقة المحلية وتفادي تأجيل أي مباريات في قادم الأيام. 

  

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غضب في نادي بيراميدز 

عبّر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن ضيقه الشديد من قرار رابطة الأندية المحترفة برفض طلب النادي تأجيل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمحدد لها مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الدوري الممتاز.
وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز طلب حقاً مشروعاً بتأجيل مباراة الإسماعيلي بعد ما أنقذ سُمعة الكرة المصرية وشارك رغم ضيق الوقت في مباراة السوبر بالإمارات أمام الأهلي، وبسبب التأخير في موعد عودته للقاهرة بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادته والمسئول عنها اتحاد الكرة منظم مباراة السوبر بالإمارات.
وأوضح قائلا:" كيف يحجز لنا اتحاد الكرة طائرة العودة من الإمارات يوم الأحد ويطالبوننا أن نلعب مباراة الإسماعيلي يوم الثلاثاء، والخلط في خطاب الرابطة المرسل إلى نادينا واضح، حيث أرسلوا لنا خطابا يتحدث عن مواجهة السوبر وكأنها مواجهة أفريقية أو عربية، ولم يضع المشرف على لجنة المسابقات عامر حسين في الاعتبار أي مسئولية وطنية تجاه نادي بيراميدز الذي أنقذ سمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك، وتجاهل معاناة الفريق في السفر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 36 ساعة ثم إلى أبوظبي ولعب مباراة من ٤ أشواط ثم العودة إلى القاهرة الأحد، وكأن لاعبي فريقنا ماكينات لا تستحق الراحة".
أضاف:" بيراميدز غير مسئول تماما عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة ولكن اتحاد الكرة والشركة الراعية هما من قررا عودة الفريق الأحد لظروف الطيران المتاحة لديهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة".
شدد المدير الرياضي على أن الموضوع أصبح سخيفا في التعنت ضد بيراميدز وفي رفض جميع طلباته المشروعة، مع العلم أن النادي الأهلي لعب أقل 6 مباريات من باقي الأندية في الدوري حتى آخر جولة، وليس تأجيل مباراة الإسماعيلي لبيراميدز هو الذي سيؤدي لتعطيل الدوري، لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو فما الداعي لضغط الأندية واللاعبين بهذه الصورة".

 

بيراميدز الاسماعيلي رابطة الأندية المحترفة الدوري الأهلى مباراة السوبر المصري

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