الزمالك اليوم .. الثعلب يرفض حضور السوبر| وإصابة منسي .. وصدمة الجبلاية

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

إصابة مهاجم الزمالك



كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إصابة ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وكتب أحمد حسن: “ناصر منسي مهاجم الزمالك يتعرض للإصابة بمزق من الدرجة الأولى ويغيب لمدة أسبوعين”.

اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك



كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان حالة من الاستياء داخل الجبلاية عقب اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي فى الإمارات.

قال المصدر ذاته ان اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك محليا وفي دوري ابطال افريقيا في قادم الأيام .

أضاف : على المستوي المحلي سوف تضع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين مباراة يوم 9 مايو الجاري يخوضها نادي الزمالك في الدوري الممتاز.

استطرد : المفاجأة الثانية تتمثل فى تمسك اتحاد الكرة بارسال قائمة الأندية الاربعة فى ترتيب جدول المسابقة المحلية التي أنهت الدور الأول في الدوري الممتاز فى المراكز من الأول الي الرابع للمشاركة فى بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية وعدم الانتظار الي نهاية الموسم مما يحرم نادي الزمالك من التواجد فى دوري الأبطال النسخة القادمة.



الزمالك يتراجع عن شكوي الفيفا

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، بعد الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وقال سليمان وهدان خلال تصريحات تلفزيونية: "إذا كان التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، سيلحق ضررًا بالكرة والرياضة المصرية، فلن نفعل ذلك بكل تأكيد".

وأتم: "نحن نادي الوطنية والكرامة، إذا كانت الشكوى ستضر بسمعة الرياضة المصرية، فلن نقدمها"

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد تحدثت عن نية نادي الزمالك في التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب تأجيل عقوبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي.

حازم إمام يرفض حضور السوبر

رفض حازم إمام عضو اتحاد الكرة السفر الي الإمارات من أجل حضور مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز المقرر اقامتها غدا الجمعة.

كان حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ علق على قرار النادي الأبيض بالاعتذار عن لعب مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية نشرت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم ولن يشعر بها إلا من كان زمالكاوى”.



وتابع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "أزمات الكرة أصبحت أكثر من لعب كرة القدم ولكن نسعى دائما للحلول”.

وتابع إمام: “لجنة الانضباط والاستئناف لجان منفصله وليس من حق اتحاد الكرة التدخل فى قراراتها”.

وأضاف: “ أحترم وأقدر لجنة الانضباط والاستئناف ولكن غير راضى وأرفض قرار اللجنة حول الازمه الأخيرة”.

وأتم: "قرار نادى الزمالك بالاعتذار عن المشاركة فى مباراة السوبر قرار صحيح لأنه شعر بالظلم".