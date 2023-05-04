متهم أم بريء .. القصة الكاملة لإيقاف شريف إكرامي بسبب المنشطات

أصدرت لجنة الانضباط فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قرارا بشأن شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز في قضية المنشطات وقررت إيقاف الحارس لمدة شهرين ، وذلك بسبب تعاطيه دواء محظور وليس المنشطات.

وتنتهي العقوبة التي صدرت بحق شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز يوم 28 مايو الحالي، في ظل قرار سابق بإيقافه خلال التحقيقات منذ مارس الماضي.

كاف يوضح عقوبة شريف إكرامي

استمعت لجنة الانضباط فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف إلى رد شريف إكرامي، ورأت أن ما قدمه يبرئ اللاعب من تعمد الحصول على مواد منشطة وأنه لم يكن على علم بطبيعة ما تناوله من دواء لازالة الدهون، وأن طبيب الفريق لم يكن على علم بحصول الحارس على تلك الأدوية.

وتم أخذ عينة المنشطات من الحارس شريف إكرامي عقب مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي بالقاهرة يوم 12 فبراير الماضي في الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة بـ شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، إيجابية، والتي سحبت منه بعد مباراة فريقه ضد إسكو كارا التوجولي، في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ورفض حينها شريف إكرامي سحب عينة ثانية منه، لحين عقد جلسة استماع معه لتوضيح الأمور، حيث كشف أنه كان يتناول دواء للتخسيس به مواد منشطة.

رد فعل والد شريف إكرامي



كشف إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، حقيقة إيقاف نجله؛ بسبب شبهة المنشطات.

وقال إكرامي في تصريحات تليفرسومية: “شريف والمنشطات؟ ليست منشطات وليست هرمونات وليست مخدرات عشان الناس تبقى عارفين”.

تعليق شريف إكرامي



علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي حتى ٢٨ مايو.

وكتب عبر تويتر: "امتنعت عن التعليق تماماً عن ما تم تداوله من أخبار بعد إيجابية تحليل عينة كشف المنشطات الخاصة بي حتي صدور قرار الاتحاد الافريقي.. اليوم قررت لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي تبرئتي من التعمد والاكتفاء بإيقافي حتي ٢٨ مايو الحالي.. بعيداً عن من اهتموا فقط بجنون السبق الصحفي ‏وما تبعه من اخبار ايقافي لسنوات او اعتزالي..‏ولمن تهمه الحقيقة

‏فالقصه الكامله بكل تفاصيلها سأعلنها في الايام القليله القادمه..‏وموضحاً لماذا تم ايقافي رغم تبرئتي من تعاطي اي مواد محسنه للاداء و أيضاً من التعمد.. ‏وتفاصيل اخري مهمه لزملائي لاعبي الكره ولكل من يمتهن الرياضه بشكل محترف".

خبير لوائح يوضح



قال خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه أن إيقاف شريف إكرامي حارس بيراميدز لمدة شهرين فقط يعني توافر العديد من المؤشرات والدلائل؛ بأن الحارس لم يكن متعمدًا تناول المنشطات.

أضاف : ان لجنة الانضباط فى الكاف لا تتهاون فى المنشطات وتصدر عقوبات مغلظة تصل الي الايقاف لمدة عام في حال ثبوت تناول اللاعب لأول مواد محظورة.

شدد على أن لجنة الانضباط فى الكاف تفهمت توضيح شريف إكرامي بأن الأمر لا يدخل فى حيز تناول المنشطات على الإطلاق .

