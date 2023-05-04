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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة نجم الأهلي تشتعل.. حالة وحيدة لرحيل لجنة الانضباط عن الجبلاية

كهربا
كهربا

كشف المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط حقيقة رحيل اللجنة بعد أزمة النادي الأهلي ورفع دعوي أمام محكمة القضاء الاداري عقب ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنية على خلفية أحداث مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك. 

قال المستشار عزت خميس فى تصريحات صحفية تعليقا على أزمة نجم النادي الأهلي : لا لم نفكر في الرحيل وتقديم الاستقالة ولا علاقة لنا بما يحدث من مشاكل في الوسط الرياضي ونحن لجنة مستقلة نؤدي مهمتنا بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير علينا.

وعن أزمة نجم النادي الأهلي قال أيضا: طالما أنه لم يخطئ أحد في اللجنة، فلا توجد مشاكل ويمكننا التفكير في الرحيل إذا لم نكن قادرين على أداء مهمتنا لكن طالما لا توجد معوقات فلماذا نرحل؟

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

ورطة كهربا| الأهلي يشكو الانضباط.. الاستئناف تعلق العقوبة.. وتعليق صادم لوزارة الرياضة

أزمة نجم الأهلي تشتعل 

اشتعلت أزمة نجم النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا بعد صدور بيان صادم من وزارة الشباب والرياضة حول قرارات لجنة الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة قبل مباراة السوبر المصري .

بدأت تفاصيل الأزمة عندما قررت لجنه الانضباط فى اتحاد الكرة ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب أحداث مباراة القمة الأخيرة.

ولجأ النادي الأهلي بعدها الي الطعن على تشكيل لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة الأمر الذى أدي الي تعليق حسم عقوبة كهربا .
قرر مجلس إدارة النادي الاهلي إقامة دعوي قضائية لحل لجنه الانضباط ليتحدد منتصف الشهر الجاري موعدا لحسم الأزمة.

 

الأهلى لجنة الانضباط الزمالك محكمة القضاء الاداري كهربا وزارة الشباب والرياضة مباراة السوبر المصري

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