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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

علق المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة على لجوء النادي الأهلي إلي محكمة القضاء الإداري من أجل الطعن على تشكيل اللجنة بعد اصدارها قرارا بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم المارد الأحمر 12 مباراة وتغريمه مليون جنية.  

قال المستشار عزت خميس فى تصريحات صحفية : حق التقاضي مكفول للجميع، ودعوى الأهلي لا تخالف المادة 38 لأنها تتعلق بشق إداري، والمسألة تقديرية للمحكمة، فقد ترى الأمر متعلق بكرة القدم أو لا.

أضاف : المادة 38 من لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تعليقا على دعوى الأهلي أمام القضاء الإداري :
لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.
وقال عن دعوى الأهلي أمام القضاء الاداري : هذا لا يقلل من أهمية اللجنة، سواء تم قبول الطعن أم تم رفضه ونحن جئنا لأداء مهمة وضبط المنظومة الكروية. 

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وزارة الرياضة تصدم الأهلي 


أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جاء فيه “تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ....فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية”.
وحيث إن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.. تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق  بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط
وسبق وان قام الاتحاد المصري لكره  القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء. 
ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)
وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.

الأهلى الانضباط كهربا محكمة القضاء الاداري وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الدولي فيفا

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