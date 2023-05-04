كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الأهلي وبيراميدز في مؤتمر صحفي اليوم

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة والربع عصر اليوم (بتوقيت القاهرة).

ويعقد المؤتمر الصحفي الذي يحضره المدير الفني وكابتن الفريق؛ في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

ويتحدث ثنائي الأهلي عن مباراة السوبر المصري وكيفية الاستعداد لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

