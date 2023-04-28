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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملف مصر.. كاف يعلن تفاصيل جديدة بشأن ضوابط استضافة كأس أمم إفريقيا

الكاف
الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن تقدم 6 دول بملف لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2027، يتقدمها ملف مصر.

ويتنافس على الملف لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2027، كل من مصر والجزائر وبوتسوانا وملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في قادم الأيام لدراسة كل الملفات والوصول إلى الأفضل لاستضافة كأس أمم أفريقيا.

الكاف إعلان عن تقدّم 6 دول بعطاءات لاختيار الدولة المضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا  2027. 
1 الجزائر 
2 بوتسوانا 
3 مصر 
4 كينيا وأوغندا وتنزانيا (عرض مشترك)
‏23 مايو 2023.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم عطاءها النهائي بشأن استضافة كأس أمم إفريقيا بما في ذلك جميع وثائق العطاء والاستضافة (اتفاقية الاستضافة ، واتفاقية المدن المضيفة ، والضمانات الحكومية ، وما إلى ذللك).

 وجاءت المواعيد التي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أمام الدول الراغبة لاستضافة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2023 لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالملف.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف زيارات تفتيشية للدول التي تقدمت بملف استضافة كأس أمم إفريقيا ولم يحدد موعدا لقرار لجنة الكاف التنفيذية النهائي لحسم الدولة المضيفة. 

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ولحسم الجدل القديم حول إمكانية حدوث تلاعبات في عمر اللاعبين، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للعبة، على التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم كرة القدم للشباب في الكاف، واللجنة الطبية التابعة له، من أجل إجراء تعديلات على المادة (27) من قانون كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق فى الجزائر بعد غد الأحد .

وهذه التعديلات تخص التأكد من أعمار اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا، حيث يخضع جميعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي. 

ولهذه الغاية، دعا الاتحاد جميع المنتخبات للوصول إلى الجزائر قبل خمسة أيام من انطلاق المنافسة.

ووفق المادة (27) من قانون كأس أمم أفريقيا المعدل، إذا تم العثور بعد الانتهاء من اختبار الأهلية، التصوير عبر الرنين المغناطيسي، لمنتخب مشارك على أربعة لاعبين أو أكثر غير مؤهلين، يستبعد المنتخب المشارك بأكمله.

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استبعاد اللاعبين وليس المنتخبات

أما إذا تبين أنه بعد نفس الاختبار لمنتخب مشارك أن واحدا أو اثنين أو ثلاثة من لاعبيه غير مؤهل، فلن يسمح للاعب المعني أو اللاعبين المعنيين من المشاركة في المنافسة فقط دون أن يطال الإقصاء أيضا منتخب هؤلاء، لكن لن يسمح له باستبدال اللاعب أو اللاعبين غير المؤهلين.

ومع هذا القانون، بادرت عدة منتخبات بالاستغناء عن خدمات لاعبين شككت في أعمارهم، خشية تعرضها لعقوبات، بينها الكاميرون التي استثنت من قائمة منتخبها لأقل من 17 عاما أكثر من 20 لاعبا.

يذكر أن منتخب الجزائر تخلت عن 3 أسماء من مواهبها كانت تعول عليهم في هذه التظاهرة القارية لنفس السبب.

 

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