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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

كهربا
كهربا

يواجه النادي الأهلي أزمة حقيقية بسبب إشراك محمود عبدالمنعم كهربا فى مباراة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك المقرر اقامتها يوم 5 مايو القادم على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات. 
 ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافس الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي منافس الزمالك من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

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مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

أزمة تواجه كهربا فى سوبر الأهلي والزمالك  
 

تكمن الأزمة التي تواجه النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري في عدم تسلم اخطارا من اتحاد الكرة حتي هذه اللحظة يفيد ايقاف تنفيذ العقوبة التي صدرت بحق كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنية .

وفي حال عدم تسلم النادي الأهلي اخطارا من لجنة الاستئناف فى اتحاد الكرة بإيقاف تنفيذ العقوبة  المفروضة على كهربا نجم الأهل لحين النظر في الاستئناف يكون اللاعب موقوفا رسميا ما يتعين علي الأهلي عدم إشراكه في مباراة السوبر المصري وأي مباراة أخري لحين الفصل فى الطعن ولا يتم النظر الي أي تصريحات شفهية حول إيقاف العقوبة.

وفي حالك إشراك النادي الأهلي اللاعب كهربا فى مباراة السوبر المصري بدون استلام اخطار من لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة يفيد إيقاف العقوبة المفروضة عليه يحق لنادي الزمالك طرف اللقاء الآخر تقديم شكوي والطعن على مشاركته واحتساب نتيجة المباراة لصالحه. 

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عقوبات الانسحاب من السوبر 

في حال اتخاذ النادي الأهلي أو الزمالك قرار الانسحاب من مباراة السوبر المصري سوف يتم تطبيق عقوبة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري غرامة مالية مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركة.

وصدرت قرارات من لجنة الانضباط بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي ١٢ مباراة على غرار أحداث مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك .

 

الأهلى مباراة السوبر المصري الزمالك كهربا الدوري كأس مصر

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