على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضى الدولي عن مفاجأة فى أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منح كهربا مهلة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك على أن يتم إيقافه فى حال عدم السداد.

وتسلم محامي كهربا حيثيات قرار الفيفا وقرر الاستئناف على القرار لحين الفصل فيه على أن يستمر فى المشاركة مع النادي الأهلي لحين حسم القضية برمتها.

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضى الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ( كهربا & بوسمان ) ،،،

كيفما كانت قضية اللاعب ( بوسمان ) ، قضية فارقة فى إقرار نظم جديدة فى لوائح انتقالات اللاعبين ، والتى كانت السبب فى بداية وجود نظام قانونى جديد يجيز انتقال اللاعبين المنتهية عقودهم بشكل حر، ودون موافقة النادي الاصلى للاعب ، وكذلك حرية انتقال اللاعب الأوروبي داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي واعتباره كلاعب محلى

أضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضى الدولي: ستكون قضية اللاعب ( كهربا ) ، قضية فارقة ايضاً تتمثل فى حتمية إعادة النظر فى القواعد الدولية لانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولى لكرة القدم " والايام القادمة ستثبت ذلك ".

يذكر أن قصة جان مارك بوسمان” لاعب كرة القدم البلجيكي بدأت في عام (1990) عندما إنتهى عقد “بوسمان” مع ناديه ” آر إف سي لييج” البلجيكي .



في ذلك الوقت قرر “بوسمان” ترك الفريق والانتقال لفريق آخر، وبالفعل كان هناك عرض من نادي “دنكيرك” الفرنسي المغمور، ولكن مطالب نادي لييج المادية حالت دون إتمام انتقاله للنادي الفرنسي، لأن قانون الانتقالات في أوروبا في ذلك الوقت كان يمنح أي نادي حق التحكم في لاعبه وحق الحصول على مقابل مادي من انتقاله إلي أي نادي آخر حتي وإن إنتهي عقده .



ولجأ اللاعب الي رفع قضية امام محكمة العدل الأوروبية ليحصل على حكم تاريخي لصالحه.

عقوبة كهربا مخالفة لإصدار 2019

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن مخالفة صدرت في عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

قال خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عقوبة كهربا: يجب في جميع الأحوال أن تصدر جميع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مسببة.

وأضاف عامر العمايرة : وذلك لم يحدث مع إخطار عقوبة محمود عبد المنعم كهربا المرسل لنادى الأهلي بتاريخ 18 أبريل 2023 وهذا مخالف للائحة الانضباط والأخلاق إصدار 2019 والمعدلة في ديسمبر 2020.