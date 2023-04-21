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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كهربا
كهربا

كشف ‏خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن مخالفة صدرت في عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة. 

 

قال خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عقوبة كهربا:
يجب في جميع الأحوال أن تصدر جميع قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مسببة.


وأضاف عامر العمايرة خبير اللوائح: وذلك لم يحدث مع إخطار عقوبة محمود عبد المنعم كهربا المرسل لنادى الأهلي بتاريخ 18 أبريل 2023 وهذا مخالف للائحة الانضباط والأخلاق إصدار 2019 والمعدلة في ديسمبر 2020.

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مفاجأة في عقوبة كهربا 

فجر نصر الدين عزام المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية مفاجأة حول عقوبة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الصادرة بقرار من جانب لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة. 

 

قال نصر الدين عزام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “استئناف العقوبة الانضباطية لا يوقف تنفيذ العقوبة وفقا للمادة ٦٥ من لائحة الانضباط بالفيفا ولكن يحق لأي طرف ان يطلب وقف تنفيذ العقوبة الانضباطية حتى الفصل في الاستئناف ويحق للجنة الموافقة أو رفض هذا الطلب”.

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سيناريوهات الرد على عقوبة كهربا

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمامه خيارات لمواجهة عقوبة كهربا الصادرة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

السيناريو الأول يشمل الاستئناف على عقوبة كهربا أمام لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة بالتزامن مع استمرار مشاركة اللاعب بقميص النادي الأهلي لأجل غير مسمى وانتظار انعقاد لجنة التظلمات للنظر فى استئناف القلعة الحمراء.  

السيناريو الثاني يكمن في الدفع من جانب النادي الأهلي بعدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة استنادا الي صدور قرار تعيين اللجنة بعيدا عن الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة النظام الأساسي عام 2021 الأمر الذى يستوجب معه إسقاط كافة العقوبات التي أصدرتها اللجنة بحق كهربا والقلعة الحمراء .

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الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر 

 

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

أحرز ثنائية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد المغربي وليد الكرتي .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج نادي الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

 

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