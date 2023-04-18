بعد اللكمة والطرد.. مصير محمد الشناوي في سوبر الأهلي والزمالك

كشف ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مصير محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي فى مباراة كأس السوبر المصري أمام نادي الزمالك وذلك بعد طرده فى لقاء سموحة أمس الإثنين الذى أقيم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بطاقة حمراء مباشرة أشهرها طارق مجدى حكم اللقاء بعد ضرب الحارس الدولى لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات لضرب بدون كرة والغياب عن مباريات الدوري فقط ومتاح لمباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو أمام الزمالك.

الأهلي يوقع عقوبة مالية

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم نظرا لما بدر منه خلال مواجهة نادي سموحة.

حيث قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس محمد الشناوي نظرًا لما بدر منه. انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة في الدقيقة الثانية أهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة هدف التقدم للأهلي، بعد أن مرر له أليو ديانج كرة رائعة داخل منطقة الجزاء سددها بشكل جيد ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي أنقذ شباكه.

وحاول سموحة أكثر من مرة الوصول لمرمى الأهلي عن طريق الكرات الطويلة ولكن استقرت جميع الهجمات بين يدي محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم يتمكن أحد الفريقين من السيطرة على مجريات المباراة، وتبادل الهجمات كان الشكل الواضح في أول 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة نظم الأهلي هجمة عن طريق كهربا الذي توغل ومرر كرة بين أقدام دفاعات سموحة وتسلمها شريف الذي مررها ولكن ابتعدت عن بيرسي تاو الذي لم يتمكن من العودة للهجوم.

سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة ليست قوية بعد إبعاده كرة حسام حسن لاعب سموحة بوجهه.

انفرد حسام حسن لاعب سموحة بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الذي تصدى للكرة بشكل رائع ولكن ارتطمت الكرة بوجهه وسقط أرضا.

وطالب الشناوي باستدعاء الجهاز الطبي وبالفعل تواجد الجهاز الطبي للأهلي للاطمئنان على الشناوي، وتم علاجه واستكمل المباراة بشكل طبيعي. واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ولكم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لاعب سموحة في الدقيقة 89 من عمر المباراة خلال تدخل اللاعب في كرة داخل منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء دون تردد في وجه الشناوي الذي استمر في الاعتراض دقائق عديدة ولكن لم يلفت لهالحكم أو يقلل العقوبة او يغير قراره.

وبهذا الفوز يستمر الأهلي متصدر الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 ويحتل المركز التاسع.