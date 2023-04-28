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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينهي أزمة ملعب التدريب الختامي استعدادا لمواجهة الرجاء

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

‏يخوض فريق النادي الأهلي مرانه الختامي بالمغرب اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

وينطلق المران الختامي للنادي الأهلي فى نفس موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء وليس على ملعب المباراة بمركب محمد الخامس.

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انتهاء أزمة ملعب إياب الأهلي والرجاء المغربي

 

أنهي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة الملعب المقرر ان يستضيف المران الختامي للفريق استعدادا لخوض مباراة الإياب أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتوجه مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى ملعب العربي الزاولي لأداء المران الأول في الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء.

وخاطب النادي الأهلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من أجل الملعب الذي سيخوض عليه المارد الأحمر المران الختامي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت.

يأتي خوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المران الختامي على ملعب العربي الزلزولي بسبب انشغال ملعب مركب محمد الخامس بلقاء الوداد البيضاوي المغربي امام نظيره سيمبا التنزاني فى اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى نفس توقيت المران الختامي للمارد  الأحمر.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي 

 

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني من جانب النادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الرجاء المغربي الزي  الأبيض كاملًا.

 

الأهلى الرجاء المغربي دوري ابطال افريقيا ملعب مركب محمد الخامس الوداد البيضاوي

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