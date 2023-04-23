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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة قبل مواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا . 

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم. 

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

و‏تكمن الأزمة التى تواجه النادي الأهلى قبل المباراة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي في عدم تمكن المارد الأحمر من خوض المران الأخير يوم الجمعة المقبل على ملعب المباراة.

يأتي عدم تمكن النادي الأهلي من عدم خوض المران الرئيسي على ملعب مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي فى نفس توقيت مباراة الإياب التي تجمع بين فريق الوداد البيضاوي ونظيره سيمبا التنزاني.

الأمر الذي سوف يؤدي الي إصدار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قرار بإلغاء مران الأهلي الرئيسي لإقامة مباراة الوداد وسيمبا فى نفس التوقيت على نفس الملعب.
وكان فريق الهلال السوداني واجه نفس الأزمة قبل مواجهة الأهلي فى ختام دور المجموعات ولم يستطع خوض المران الرئيسي على ملعب استاد القاهرة نظرا لإقامة مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى نفس التوقيت. 

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تفاصيل مباراة الأهلي والرجاء 

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متنقة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.

كما ألغى حكم الراية هدفاً لصالح النادي الأهلي بقدم كهربا بداعى التسلل في الدقيقة 24.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بالضغط من أجل إحراز هدف ثان ليقضى على آمال الرجاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل .

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