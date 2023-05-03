أخبار الأهلي .. الترجي فى ورطة | ووزارة الرياضة تصدم الأحمر بـ السوبر

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

منافس الأهلي في ورطة

كشفت تقارير تونسية، عن إجراء عاجل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، أحداثا مؤسفة في المدرجات، مما أدى إلى تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الإفريقي، مطالبًا بإعادة اللقاء.



ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية أنها تواصلت مع مصدر مسئول من لجنة الانضباط بكاف أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس للنظر فى ملف مباراة الترجى ضد شبيبة القبائل الجزائرى.



وأشارت إن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى مساء الثلاثاء التقارير الخاصة بمباراة الترجي وشبيبة القبائل.



وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمصادقة عليها والإعلان عنها.



وينتظر فريق الترجي التونسي قرارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من المتوقع أن تتضمن عقوبات بعدم الحضور الجماهيري لمباراتين بسبب الشغب الصادر في إياب لقاء شبيبة القبائل بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حضور مؤمن زكريا سوبر الأهلي وبيراميدز



نشر مؤمن زكريا، لاعب نادي الأهلي السابق، صورة جديدة لأحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر مؤمن زكريا في الصورة من داخل الطائرة، متجهًا إلي دولة الإمارات، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وزارة الرياضة تصدم الأهلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا جاء فيه “تؤكد اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة على استقلالية الاتحادات الرياضية من النواحى الفنية وفقاً لأحكام الدستور المصرى وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون اللعبة ....فى حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة ، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية”.



وحيث إن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذى أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة.. تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقاً لصحيح حكم الواقع والقانون وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصرى باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية (1 يوليو 2023) والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط

وسبق وان قام الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا). ردا علي هذا الاجراء حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحة هذا الاجراء.

ثانياً: قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم.



تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحاً أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف وأن أي اعتراض او تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانونى يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)



وتهيب اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون اى سند قانونى وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.

